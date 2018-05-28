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«Это была очень трудная ночь, но я боец». Травмированный Мохаммед Салах пообещал принять участие в ЧМ-2018

28 мая 2018 07:24
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Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, который получил травму во время финала Лиги чемпионов, пообещал восстановиться к чемпионату мира в России. Турнир начнется 14 июня. 

Об этом футболист сообщил на своей странице в Twitter.

Мохаммед Салах:
Это была очень трудная ночь, но я боец. Несмотря ни на что, я уверен, что приеду в Россию, чтобы вы гордились. Ваша любовь и поддержка дают мне силы, в которых я нуждаюсь.

Напомним, что один из лучших мировых футболистов и нападающий ФК «Ливерпуль» Салах получил травму в первом тайме финала ЛЧ, после того как Серхио Рамос схватил его за руку. Продолжить поединок после полученного повреждения спортсмен не смог.

Как прошел финальный матч Лиги чемпионов: ошибки вратаря и травмы сильнейших (читать далее).

# Футбол # Мохаммед Салах # Фотофакт

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