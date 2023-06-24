Многоэтапный отбор – посмотрели, как белорусские гимнастки и стрелки готовятся к II Играм стран СНГ

Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей перед главным спортивным событием года в нашей стране – II Играми стран СНГ – «На старте – Беларусь». Теперь в ракурсе внимания виды спорта и атлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первых Играх стран СНГ в Казани в 2021 году было представлено 15 видов спорта. На награды претендовали 1 139 спортсменов. Форум собрал лучших юниоров из 9 стран постсоветского пространства, в том числе и из Беларуси. Наши ребята завоевали 69 наград, восемь из которых наивысшей пробы, и заняли пятое общекомандное место. Беларусь получила эстафету от Татарстана, и мультифорум в этом году примет наша страна. Формат II игр стран СНГ уникальный. В 11 городах Беларуси будут представлены 20 видов спорта.

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:

Мы смотрели и традиции, которые имеются у наших, белорусских видов спорта. Мы смотрели также и фактор наличия хорошо развитой инфраструктуры. Мы обращали внимание на то, насколько хорошо развиты те или иные виды спорта в странах СНГ. На первых Играх стран СНГ были четко сформулированы возрастные категории, там действительно просматривался резерв. Но мы пошли чуть дальше: мы захотели немножко по некоторым видам спорта привлечь и элитных спортсменов.

В Казани белорусские грации завоевали семь наград. Золото принесла нашей стране тогда еще малоизвестная юниорка, попавшая в белорусскую кузницу из Донецка в 11 лет, Елизавета Зорькина. Ей не было равных в индивидуальном упражнении с булавами. Сегодня прошлогодним участницам по 17 лет, и они перешли в ранг сеньорок, то есть взрослых. Художественная гимнастика включена и в II Игры стран СНГ. В Минске во Дворце гимнастике грации стартуют 4 августа. Хозяйки ковра будут представлены в личном разряде сеньорками, а в групповых упражнениях – юниорками, которых готовит серебряный призер лондонской Олимпиады Марина Гончарова вместе с Диной Климко.

В личной категории на мультифорум собирается бронзовый призер Токио Алина Горносько вместе с Анной Каменщиковой, обе – воспитанницы олимпийской чемпионки Марины Лобач. В списках соискателей и призер чемпионатов мира и Европы Анастасия Салос, а также вышеупомянутая Елизавета Зорькина. В 2023 году девушка успешно прошла ряд турниров.

Елизавета Зорькина, кандидат в команду на II Игры стран СНГ:

Я буду рвать соперника своими эмоциями, прыжками и своей работой. Хочу еще больше! Хочу отработать, чтобы все было посложнее, а там показать вообще максимум-максимум. Несмотря на то, что наши грации с виду очень хрупкие и женственные, они имеют сильный стержень и все заряжены на победу.

Юлия Бичун-Комарова, старший тренер национальной команды по художественной гимнастике:

Выполнение в техническом плане невозможно без хорошей заявки в трудности. То есть это как минимум на сегодня должно быть выше 11 баллов. У наших гимнасток есть все шансы на высокий результат. В конце июля тренерский штаб огласит список участниц вторых игр стран СНГ.

Представители пулевой стрельбы поехали в Казань минимальным составом из пяти спортсменов, но в итоге есть повод для гордости – четыре награды, одна из которых наивысшей пробы. Исполнитель Павел Муравьев в скоростном пистолете.

Иван Казак по меркам стрелков выступил скромно – всего бронза в стрельбе из пневматического пистолета. Парень вернулся домой и обозначил на следующий год амбициозные планы. В этом сезоне он шел по нарастающей.

Иван Казак, кандидат в команду на II Игры стран СНГ:

Потихоньку набираю форму к Играм, думаю, будет интересно. Мировой рекорд – 594 очка. Мой личный рекорд, я установил в Бресте на втором этапе Кубка, – 591. Буду стараться лучше. Отбор в команду на вторые игры стран СНГ у наших ребят многоступенчатый. Во-первых, возраст. Формирование идет из спортсменов не старше 21 года. Второе – показатели. А значит, берутся четыре этапа Кубка страны, а также результаты на международных турнирах. Всего белорусы выставят команду в количестве 16 человек и будут заявлены во всех дисциплинах, а их ни много ни мало – 10 индивидуальных и восемь командных.

Иван Нестерович, старший тренер национальной команды по резерву (пулевая стрельба):

Даже радостно, пока что перспективы и планы самые большие. Ребята смогут побороться за медали практически во всех программах данных соревнований. Вообще, юниорская команда, к сожалению, только через призму онлайн мы можем судить по международным соревнованиям, но она сильная.