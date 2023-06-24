Олимпийские дни молодёжи по пляжному волейболу проходят в Минске

Новости Беларуси. В Минске проходят Олимпийские дни молодежи по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В старте принимают участие юные спортсмены со всей страны.

Кроме того, свое мастерство показывают Ольга Абраменко и Надежда Тишкова. Этот тандем представит Беларусь на II Играх стран СНГ. Олимпийские дни – один из этапов подготовки к предстоящему мультифоруму.