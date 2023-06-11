II Игры СНГ стартуют уже 4 августа – готовы ли наши борцы? Поговорили с тренерами сборных Беларуси

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до начала мультифорума, который примет Беларусь. II Игры СНГ стартуют 4 августа, 5-го состоится церемония открытия грандиозного турнира на главной площадке страны – «Минск-Арене», сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Игры пройдут как в столице, так в других городах нашей страны. Солигорск станет площадкой для всех видов борьбы. В городе горняков уже разложены ковры и почти накрыты столы. О готовности, команде и настроении мы спросили непосредственно тех, кто отправит наших борцов в бой. У нас в студии старший тренер сборной Беларуси по борьбе Василиса Марзалюк и главный тренер женской команды Ваграм Оганисян. К каким соревнованиям готовится женская сборная по борьбе? Юлия Силипицкая, СТВ:

Вы вообще думали о том, что вы когда-нибудь станете главным тренером женской борьбы?

Ваграм Оганисян, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:

Нет, нет. Я видел себя в тренерской деятельности с 10-го класса, все-таки были у меня намерения уже окончить училище, получить образование и стать тренером в первую очередь. Юлия Силипицкая:

Тренером женской борьбы? Ваграм Оганисян:

Нет, понятия тогда не было женской борьбы. Юлия Силипицкая:

А вот Василиса Александровна откуда-то всплыла. Или это первая любовь по картинке? Ваграм Оганисян:

Она была явным лидером в плане женственности. Юлия Силипицкая:

Она на вас не посмотрела, прошла мимо? Ты вообще помнишь 2012 год?

Василиса Марзалюк, старший тренер сборной Беларуси по борьбе:

Олимпиада в Гааге была. Юлия Силипицкая:

А у вас была Олимпиада в голове? Ваграм Оганисян:

На тот момент меня приглашали как спарринг-партнера под Ванессу Колодинскую, это уже три олимпийских цикла, да? Отработали, на самом деле. Юлия Силипицкая:

И даже тогда не екнуло, что все-таки женская борьба – это ваше? Ваграм Оганисян:

На тот момент я уже приступил к тренерской деятельности. Юлия Силипицкая:

То есть Колодинская заставила понять, что в вас есть талант? Ваграм Оганисян:

Нет, Зайцев Анатолий Евгеньевич. Юлия Силипицкая:

Почему вы доверили женский сегмент именно Ваграму? Василиса Марзалюк:

Он работал уже с детьми в Бобруйске в училище олимпийского резерва. Потом кадетскую команду вел сколько лет? Ваграм Оганисян:

Три года. Василиса Марзалюк:

И у кадетов очень хорошие результаты. Ваграм Оганисян:

Две чемпионки Европы, Енотова Анастасия, она мастер спорта международного класса, молодая спортсменка. Юлия Силипицкая:

Кто еще? Ваграм Оганисян:

Максимова Алина.

Юлия Силипицкая:

Куда они сейчас будут готовиться? Ваграм Оганисян:

Мы сейчас боролись на первенстве республики, у нас есть очень хорошая конкуренция в этом весе, есть Варакина Наталия, Енотова Анастасия, где определялся состав на II Игры стран СНГ. «Спортсмены, сами знаете, дети» Василиса Марзалюк:

Человек, который может сплотить вокруг себя коллектив, девчонок, забота, человеческие качества хорошие. Юлия Силипицкая:

То есть вы за ними ходите, говорите, сумки взяли, в сумки положили. Василиса Марзалюк:

Да, именно так. Особенно с кадетами, может, со взрослыми так не нужно, но приходится часто. Спортсмены, сами знаете, дети. Большие, но дети, все нужно объяснять. Юлия Силипицкая:

То есть это папка? Василиса Марзалюк:

Реально так, да. Ваграм Оганисян:

В национальной команде не нужно никого ничему заставлять и в чем-то убеждать, говорить. Там должны находиться люди, которые действительно понимают, где они находятся, чего они хотят. Юлия Силипицкая:

И вы сделали так: фух, слава богу, что не нужно говорить, чтобы взяли с собой воду. Ваграм Оганисян:

Нет, нет. Потому что в ту же команду пришли те же кадеты, которые занимались три года. Они уже подросли, боролись девочки еще до 15 лет на чемпионатах. В каждой из них есть отличительная черта: и в характере, и в стилистике. Юлия Силипицкая:

И вы их всех знаете? Все черты характера? А рычаги знаете, как на них воздействовать?

Ваграм Оганисян:

Естественно, как тренер я должен знать. Если проработал с молодежной командой больше 3-4 лет, конечно, ты многие подходы знаешь. Юлия Силипицкая:

Зарплату дали тренеру или на общественных началах? Ваграм Оганисян:

На сегодня меня поддержка устраивает, а дальше зарплата зависит от нашего результата. Юлия Силипицкая:

А какой вы хотите результат? Контракт на сколько рассчитан? Ваграм Оганисян:

В нашей команде контракт подписывается каждый год. Я хочу самой высшей ступени, развиваться как тренер. «Не хочешь – до свидания». На что делают акцент в подготовке? Юлия Силипицкая:

Кого хотите воспитать? Трех чемпионок мира, да? Ваграм Оганисян:

Олимпийскую чемпионку. На сегодня у нас есть бронза, серебро, нет золотой медали с Олимпийских игр. Юлия Силипицкая:

Так Колодинская сейчас поднатореет и все.

Василиса Марзалюк:

Хорошо, а если у тебя на Олимпиаде сейчас будет золото – все, до свидания? Юлия Силипицкая:

Все, лишитесь тренера. Ваграм Оганисян:

Нет, каждый результат с чемпионата Европы даже, мира – это огромная мотивация для меня. И это способствует нашей работе, потому что все-таки когда ты видишь, что спортсменка поднимается на высшую ступеньку пьедестала, играет гимн страны – это меня очень мотивирует. Юлия Силипицкая:

А как вы будете работать? На что будете делать акцент? Василиса Марзалюк:

Акцент на желание. Мы никого заставлять работать не собираемся. Хочешь – работаешь, не хочешь – до свидания. Юлия Силипицкая:

Какие проекты мы за последнее время реализовали?

Василиса Марзалюк:

Фестиваль мы второй раз сделали. Для меня была премьера в прошлом году Медведя – для меня это все равно новый проект [Гран-при по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Медведя – прим.ред.]. Я там боролась, а теперь я это делаю. Юлия Силипицкая:

И как было? Василиса Марзалюк:

Сложно. Но такая тренировка перед Играми СНГ. И, конечно, «Лига храбрых». Юлия Силипицкая:

«Лига храбрых» что нам сейчас дает? Ваграм Оганисян:

Это огромный проект, не только для спортсменов, но и тренеров, потому что все-таки этот проект позволяет видеть ошибки, работу всех регионов, областей. Потому что когда выставляются команды, проходят этапы отбора, в этом году также будет проходить, ты понимаешь, какие регионы больше задействованы или укомплектованы детьми. Василиса Марзалюк:

Конечный результат – реклама вида спорта, привлечение общественности и детей тоже. Юлия Силипицкая:

Неужели так сейчас тяжело привлечь детей в борьбу? Василиса Марзалюк:

Конечно, тяжело, особенно, если брать такие крупные города, как Минск, например. Борьба не самый понятный вид спорта, я думаю, он не на столько популярен, потому что сложно правила понимать. Футбол – понятно, там гол забили. Юлия Силипицкая:

А вы предполагаете, что те, кто проходит через «Лигу храбрых», должны рано или поздно прийти ближе к нацкоманде, пополнить кадетскую сборную. Вы на это ставили? Василиса Марзалюк:

Это уже работает. Ваграм Оганисян:

У каждого чемпиона, который победил просто схваточку, берут этого или эту (13-12 лет) мальчика или девочку, и они говорят просто: такое чувство эйфории получаем. Знаете, это очень сильно мотивирует в том плане, что его показывают по телевизору, идет прямая трансляция в YouTube, каждый родитель из любого региона может посмотреть. Он приезжает и эти эмоции рассказывает, это его, конечно же, мотивирует. Готовы ли наши борцы к Играм стран СНГ? Юлия Силипицкая:

II Игры стран СНГ. Красиво звучит, вы к ним готовы? Ваграм Оганисян:

Конечно, для нас это главный старт считается в молодежном возрасте до 23 лет. Где прошли уже тестовые соревнования – в Солигорске. Юлия Силипицкая:

Как было, тяжело маты укладывать?

Василиса Марзалюк:

Я вообще человек, который редко бывает доволен. Юлия Силипицкая:

Это же тестовый турнир, он для того и нужен, да? С одной стороны, организаторам, чтобы посмотреть, как это все работает. И устранить. А вам, в общем-то, почувствовать еще разочек силу родного ковра, да? Ваграм Оганисян:

Условия проживания хорошие. Также зал прекрасный. Юлия Силипицкая:

Это же Василиса постаралась. Махнула правой рукой, и ковры появились. Сколько у вас весовых категорий будет? Ваграм Оганисян:

10. Юлия Силипицкая:

10 у мальчиков и 10 у девочек? Ваграм Оганисян:

Да. Юлия Силипицкая:

До 23 лет? Ваграм Оганисян:

До 20. Юлия Силипицкая:

Хорошо, самый молодой или молодая уже известен? Ваграм Оганисян:

В этой команде – да. Это Шевчук Алина 2005 года рождения. Юлия Силипицкая:

Это ей, получается, 17 лет. Ваграм Оганисян:

Да. Юлия Силипицкая:

17-летняя девчуленька. И вот какие задачи 17-летней девочке поставили? Ваграм Оганисян:

Вы знаете, такие задачи, которые стоят у всей команды. Юлия Силипицкая:

А какие?

Ваграм Оганисян:

Самые успешные выступления. «Я верю в свою команду. Девочки достойные» Юлия Силипицкая:

То есть вы хотите 10 золотых медалей? Василиса Марзалюк:

Конечно, хотим. Юлия Силипицкая:

А можете? Василиса Марзалюк:

А почему не хотеть? Ваграм Оганисян:

Я верю в свою команду. Девочки достойные, они лучшие. И я вижу их подготовку, я вижу их самоотдачу на тренировках, поэтому считаю, что каждая из них может достойно выступить. Василиса Марзалюк:

На самом деле, команда классная. Реально состав на U-20 у нас вообще пушка. А как они дойдут к U-23, действительно, где-то и везение, и дай бог, чтобы все хорошо сложилось. Все могут. Юлия Силипицкая:

Без чего сейчас в борьбе невозможно побеждать? Без чего?