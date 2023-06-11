II Игры СНГ стартуют уже 4 августа – готовы ли наши борцы? Поговорили с тренерами сборных Беларуси

Новости Беларуси. Все меньше времени остается до начала мультифорума, который примет Беларусь. II Игры СНГ стартуют 4 августа, 5-го состоится церемония открытия грандиозного турнира на главной площадке страны – «Минск-Арене», сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Игры пройдут как в столице, так в других городах нашей страны. Солигорск станет площадкой для всех видов борьбы. В городе горняков уже разложены ковры и почти накрыты столы. О готовности, команде и настроении мы спросили непосредственно тех, кто отправит наших борцов в бой.
У нас в студии старший тренер сборной Беларуси по борьбе Василиса Марзалюк и главный тренер женской команды Ваграм Оганисян.
К каким соревнованиям готовится женская сборная по борьбе?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вы вообще думали о том, что вы когда-нибудь станете главным тренером женской борьбы?
Ваграм Оганисян, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:
Нет, нет. Я видел себя в тренерской деятельности с 10-го класса, все-таки были у меня намерения уже окончить училище, получить образование и стать тренером в первую очередь.
Юлия Силипицкая:
Тренером женской борьбы?
Ваграм Оганисян:
Нет, понятия тогда не было женской борьбы.
Юлия Силипицкая:
А вот Василиса Александровна откуда-то всплыла. Или это первая любовь по картинке?
Ваграм Оганисян:
Она была явным лидером в плане женственности.
Юлия Силипицкая:
Она на вас не посмотрела, прошла мимо? Ты вообще помнишь 2012 год?
Василиса Марзалюк, старший тренер сборной Беларуси по борьбе:
Олимпиада в Гааге была.
Юлия Силипицкая:
А у вас была Олимпиада в голове?
Ваграм Оганисян:
На тот момент меня приглашали как спарринг-партнера под Ванессу Колодинскую, это уже три олимпийских цикла, да? Отработали, на самом деле.
Юлия Силипицкая:
И даже тогда не екнуло, что все-таки женская борьба – это ваше?
Ваграм Оганисян:
На тот момент я уже приступил к тренерской деятельности.
Юлия Силипицкая:
То есть Колодинская заставила понять, что в вас есть талант?
Ваграм Оганисян:
Нет, Зайцев Анатолий Евгеньевич.
Юлия Силипицкая:
Почему вы доверили женский сегмент именно Ваграму?
Василиса Марзалюк:
Он работал уже с детьми в Бобруйске в училище олимпийского резерва. Потом кадетскую команду вел сколько лет?
Ваграм Оганисян:
Три года.
Василиса Марзалюк:
И у кадетов очень хорошие результаты.
Ваграм Оганисян:
Две чемпионки Европы, Енотова Анастасия, она мастер спорта международного класса, молодая спортсменка.
Юлия Силипицкая:
Кто еще?
Ваграм Оганисян:
Максимова Алина.
Юлия Силипицкая:
Куда они сейчас будут готовиться?
Ваграм Оганисян:
Мы сейчас боролись на первенстве республики, у нас есть очень хорошая конкуренция в этом весе, есть Варакина Наталия, Енотова Анастасия, где определялся состав на II Игры стран СНГ.
«Спортсмены, сами знаете, дети»
Василиса Марзалюк:
Человек, который может сплотить вокруг себя коллектив, девчонок, забота, человеческие качества хорошие.
Юлия Силипицкая:
То есть вы за ними ходите, говорите, сумки взяли, в сумки положили.
Василиса Марзалюк:
Да, именно так. Особенно с кадетами, может, со взрослыми так не нужно, но приходится часто. Спортсмены, сами знаете, дети. Большие, но дети, все нужно объяснять.
Юлия Силипицкая:
То есть это папка?
Василиса Марзалюк:
Реально так, да.
Ваграм Оганисян:
В национальной команде не нужно никого ничему заставлять и в чем-то убеждать, говорить. Там должны находиться люди, которые действительно понимают, где они находятся, чего они хотят.
Юлия Силипицкая:
И вы сделали так: фух, слава богу, что не нужно говорить, чтобы взяли с собой воду.
Ваграм Оганисян:
Нет, нет. Потому что в ту же команду пришли те же кадеты, которые занимались три года. Они уже подросли, боролись девочки еще до 15 лет на чемпионатах. В каждой из них есть отличительная черта: и в характере, и в стилистике.
Юлия Силипицкая:
И вы их всех знаете? Все черты характера? А рычаги знаете, как на них воздействовать?
Ваграм Оганисян:
Естественно, как тренер я должен знать. Если проработал с молодежной командой больше 3-4 лет, конечно, ты многие подходы знаешь.
Юлия Силипицкая:
Зарплату дали тренеру или на общественных началах?
Ваграм Оганисян:
На сегодня меня поддержка устраивает, а дальше зарплата зависит от нашего результата.
Юлия Силипицкая:
А какой вы хотите результат? Контракт на сколько рассчитан?
Ваграм Оганисян:
В нашей команде контракт подписывается каждый год. Я хочу самой высшей ступени, развиваться как тренер.
«Не хочешь – до свидания». На что делают акцент в подготовке?
Юлия Силипицкая:
Кого хотите воспитать? Трех чемпионок мира, да?
Ваграм Оганисян:
Олимпийскую чемпионку. На сегодня у нас есть бронза, серебро, нет золотой медали с Олимпийских игр.
Юлия Силипицкая:
Так Колодинская сейчас поднатореет и все.
Василиса Марзалюк:
Хорошо, а если у тебя на Олимпиаде сейчас будет золото – все, до свидания?
Юлия Силипицкая:
Все, лишитесь тренера.
Ваграм Оганисян:
Нет, каждый результат с чемпионата Европы даже, мира – это огромная мотивация для меня. И это способствует нашей работе, потому что все-таки когда ты видишь, что спортсменка поднимается на высшую ступеньку пьедестала, играет гимн страны – это меня очень мотивирует.
Юлия Силипицкая:
А как вы будете работать? На что будете делать акцент?
Василиса Марзалюк:
Акцент на желание. Мы никого заставлять работать не собираемся. Хочешь – работаешь, не хочешь – до свидания.
Юлия Силипицкая:
Какие проекты мы за последнее время реализовали?
Василиса Марзалюк:
Фестиваль мы второй раз сделали. Для меня была премьера в прошлом году Медведя – для меня это все равно новый проект [Гран-при по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Медведя – прим.ред.]. Я там боролась, а теперь я это делаю.
Юлия Силипицкая:
И как было?
Василиса Марзалюк:
Сложно. Но такая тренировка перед Играми СНГ. И, конечно, «Лига храбрых».
Юлия Силипицкая:
«Лига храбрых» что нам сейчас дает?
Ваграм Оганисян:
Это огромный проект, не только для спортсменов, но и тренеров, потому что все-таки этот проект позволяет видеть ошибки, работу всех регионов, областей. Потому что когда выставляются команды, проходят этапы отбора, в этом году также будет проходить, ты понимаешь, какие регионы больше задействованы или укомплектованы детьми.
Василиса Марзалюк:
Конечный результат – реклама вида спорта, привлечение общественности и детей тоже.
Юлия Силипицкая:
Неужели так сейчас тяжело привлечь детей в борьбу?
Василиса Марзалюк:
Конечно, тяжело, особенно, если брать такие крупные города, как Минск, например. Борьба не самый понятный вид спорта, я думаю, он не на столько популярен, потому что сложно правила понимать. Футбол – понятно, там гол забили.
Юлия Силипицкая:
А вы предполагаете, что те, кто проходит через «Лигу храбрых», должны рано или поздно прийти ближе к нацкоманде, пополнить кадетскую сборную. Вы на это ставили?
Василиса Марзалюк:
Это уже работает.
Ваграм Оганисян:
У каждого чемпиона, который победил просто схваточку, берут этого или эту (13-12 лет) мальчика или девочку, и они говорят просто: такое чувство эйфории получаем. Знаете, это очень сильно мотивирует в том плане, что его показывают по телевизору, идет прямая трансляция в YouTube, каждый родитель из любого региона может посмотреть. Он приезжает и эти эмоции рассказывает, это его, конечно же, мотивирует.
Готовы ли наши борцы к Играм стран СНГ?
Юлия Силипицкая:
II Игры стран СНГ. Красиво звучит, вы к ним готовы?
Ваграм Оганисян:
Конечно, для нас это главный старт считается в молодежном возрасте до 23 лет. Где прошли уже тестовые соревнования – в Солигорске.
Юлия Силипицкая:
Как было, тяжело маты укладывать?
Василиса Марзалюк:
Я вообще человек, который редко бывает доволен.
Юлия Силипицкая:
Это же тестовый турнир, он для того и нужен, да? С одной стороны, организаторам, чтобы посмотреть, как это все работает. И устранить. А вам, в общем-то, почувствовать еще разочек силу родного ковра, да?
Ваграм Оганисян:
Условия проживания хорошие. Также зал прекрасный.
Юлия Силипицкая:
Это же Василиса постаралась. Махнула правой рукой, и ковры появились. Сколько у вас весовых категорий будет?
Ваграм Оганисян:
10.
Юлия Силипицкая:
10 у мальчиков и 10 у девочек?
Ваграм Оганисян:
Да.
Юлия Силипицкая:
До 23 лет?
Ваграм Оганисян:
До 20.
Юлия Силипицкая:
Хорошо, самый молодой или молодая уже известен?
Ваграм Оганисян:
В этой команде – да. Это Шевчук Алина 2005 года рождения.
Юлия Силипицкая:
Это ей, получается, 17 лет.
Ваграм Оганисян:
Да.
Юлия Силипицкая:
17-летняя девчуленька. И вот какие задачи 17-летней девочке поставили?
Ваграм Оганисян:
Вы знаете, такие задачи, которые стоят у всей команды.
Юлия Силипицкая:
А какие?
Ваграм Оганисян:
Самые успешные выступления.
«Я верю в свою команду. Девочки достойные»
Юлия Силипицкая:
То есть вы хотите 10 золотых медалей?
Василиса Марзалюк:
Конечно, хотим.
Юлия Силипицкая:
А можете?
Василиса Марзалюк:
А почему не хотеть?
Ваграм Оганисян:
Я верю в свою команду. Девочки достойные, они лучшие. И я вижу их подготовку, я вижу их самоотдачу на тренировках, поэтому считаю, что каждая из них может достойно выступить.
Василиса Марзалюк:
На самом деле, команда классная. Реально состав на U-20 у нас вообще пушка. А как они дойдут к U-23, действительно, где-то и везение, и дай бог, чтобы все хорошо сложилось. Все могут.
Юлия Силипицкая:
Без чего сейчас в борьбе невозможно побеждать? Без чего?
Ваграм Оганисян:
Первый фактор, мое мнение, это устойчивая, наверное, психика спортсмена. Это физические кондиции и характер. То, что бы я, допустим, акцентировал.
Василиса Марзалюк:
Я думаю, должно быть желание, конечно, в первую очередь. И где-то такое что-то сумасшедшее все равно должно быть в голове.
Юлия Силипицкая:
А везение?
Василиса Марзалюк:
Везение… Я верю, что везет сильнейшим.
Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, что женская борьба в надежных руках.