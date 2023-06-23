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В Барановичах стартовал Кубок Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

23 июня 2023 21:10
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В Барановичах стартовал Кубок Беларуси на траве среди мужских команд. В турнире принимают участие хоккейные клубы «Минск», брестский «Строитель», «Гомель» и сборная Санкт-Петербурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Барановичах стартовал Кубок Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд-1

Сегодня в стартовом матче встречались дружины Гомеля и Минска. Столичная команда уверенно начала и забила пять безответных мячей, во второй половине встречи гомельчане подтянулись, трижды поразив ворота соперника. Минск выиграл – 5:3. Во втором поединке брестский «Строитель» одержал победу над сборной из Санкт-Петербурга со счетом 4:3. Команды на турнире сыграют по круговой системе. Победители и призеры соревнований определятся в воскресенье, 25 июня.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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