Александр Лукашенко поручил за два года сделать решительный шаг в развитии лыжных видов спорта

Новости Беларуси. В ближайшие два года сделать решительный шаг в развитии лыжных видов спорта – такие планы озвучил Александр Лукашенко в ходе общения с триумфаторами Олимпийских и Паралимпийских игр в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент вручил государственные награды за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальных команд. Ордена Отечества III степени удостоена трехкратная паралимпийская чемпионка Светлана Сахоненко. Участники золотой олимпийской биатлонной эстафеты – Дарья Домрачева, Динара Алимбекова, Ирина Кривко и Надежа Скардино – отмечены орденом «За личное мужество». Орден почета Президент вручил паралимпийскому чемпиону Юрию Голубу. Двукратный призер Паралимпиады Лидия Графеева награждена медалью «За трудовые заслуги». Многие атлеты также получили звание «Заслуженный мастер спорта».

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Александр Лукашенко также рассказал, что в Раубичах появится крытая снежная трасса и тоннель с перепадами высот для тренировок. Была поставлена задача наладить производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков.

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Первые результаты по выполнению поручений Президент ждет уже к лету. В ближайшее время все эти вопросы подробно рассмотрят на готовящемся совещании по развитию зимних видов спорта.