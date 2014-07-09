Мирослав Клозе не может поверить, что стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира!

ЧМ-2014 по футболу. Нападающий сборной Германии Мирослав Клозе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В полуфинале ЧМ-2014 против Бразилии он на 23-й минуте забил свой 16-й гол, обогнав на один мяч знаменитого бразильца Роналдо.

Мирослав Клозе, нападающий сборной Германии:

До сих пор не могу понять, что произошло. У меня просто нет слов. Мы играли действительно хорошо, действовали сбалансированно в линиях и делали все то, что отрабатывали на тренировках. Даже запасные игроки могли разделить наши чувства во время матча. Мой гол? Я был готов к передаче от Крооса, и счастлив, что удалось забить.

Матч закончился со счетом 7:1 - разгром бразильцев на домашнем чемпионате. Наверняка, для Роналду это двойной стресс - футболист хотел не только остаться чемпионом (все мы люди!), но и чтобы Бразилия сохранила лицо…

Роналдо, экс-нападающий сборной Бразилии:

Если он забьет и будет побит мой рекорд, то я не пожалею и только поздравлю его. Но не хотелось бы, чтобы это произошло в игре с Бразилией. Хочу, чтобы наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Свой первый свой гол на чемпионатах мира немец оформил в 2002 году на полях Японии и Южной Кореи. Всего Клозе тогда отличился 5 раз: оформил хет-трик в ворота Саудовской Аравии (исход матча - 8:0 в пользу Германии) и по одному мячу забил в ворота Ирландии и Камеруна. В итоге бундестим дошла до финала, в котором уступила сборной Бразилии.

На следующем, домашнем для Миро чемпионате мира, который проходил в Германии в 2006 году, нападающий подтвердил результат предыдущего мундиаля и вновь забил пять мячей: отличился дублями в ворота Коста-Рики и Эквадора, а также одним мячом огорчил голкипера Аргентины, сравняв счет в матче и позволив своей команде уйти от поражения в четвертьфинале. По итогам того чемпионата нападающий стал лучшим бомбардиром, а сборная Германии заняла третье место.

В ЮАР в 2010 году результативность Клозе немного упала. Он сумел отличиться четыре раза, огорчив на групповом этапе Австралию, в 1/8 финала — Англию и дважды Аргентину уже на четвертьфинальной стадии.

Перспективу участия Миро в турнире-2014 назвать очевидной было нельзя. В последние годы прибавилось слишком много вопросов по здоровью: голеностоп, бедро, колено, плечо… Но Йоахим Лёв сделал ставку - и не прогадал, хоть и выпускал Клозе на поле в основном на замену.

Йоахим Лёв, главный тренер сборной Германии:

Клозе всегда успешно выступал на крупных турнирах. Он мастер на все руки, поэтому если нам нужно будет забить гвоздь, он будет полезен.

Чемпионат мира в Бразилии стал для Мирослава четвертым в карьере. Нынче он забивает реже, но действительно в самый нужный момент. Один его гол спас бундесманшафт от поражения с Ганой, а также стал 15-ым по счёту, что позволило немцу повторить достижение Роналдо.

Мирослав Клозе, нападающий сборной Германии:

Я очень доволен своим 15-м голом на чемпионатах мира, но я жду, чтобы в следующем матче установить рекорд. Сейчас мы сосредоточены на игре с США. Мы хотим выиграть и выйти в 1/8 финала.

Хотел установить рекорд - установил! Правда, не в 1/8, а в полуфинале. Предопределив историческую викторию над Бразилией, Мирослав Клозе стал лучшим голеодором в истории чемпионатов мира!

О Мирославе Клозе читайте здесь!

С успехом сборную Германии и Мирослава Клозе поздравил в своем Твиттере президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Йозеф Блаттер, президент ФИФА:

Мои поздравления Германии с выходом в рекордный восьмой финал чемпионата мира. Снимаю шляпу перед Мирославом Клозе. Он является самым результативным бомбардиром чемпионатов мира.

В финале сборная Германии встретится с победителем матча Аргентина - Нидерланды, который состоится 9 июля в 23.00 по белорусскому времени.

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