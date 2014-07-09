ВК «Строитель» (Минск) вышел из отпуска и без лидеров команды начал подготовку в сезону

Новости Беларуси. После летнего межсезонья постепенно возвращается к привычному ритму жизни белорусский волейбол. Одним из первых из отпуска вышел отечественный флагман – минский «Строитель».

Первый втягивающий этап подготовки сильнейший клуб страны проведет в столице. На протяжении двух недель чемпионы будут заниматься восстановлением подрастраченной за время заслуженного отдыха физической формы. Волейболистам предстоит преимущественно непрофильная работа на свежем воздухе или в тренажерном зале.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель» (Минск):

Состояние хорошее. Отдых пошел на пользу. Это я могу сказать с уверенностью. Сегодня второй тренировочный день, продолжаем втягиваться в работу.

Еще во время отпуска «Строитель» настигла неприятная новость. В грядущем сезоне чемпионат России пройдет без участия сильнейшего белорусского полпреда. Наша команда поучаствует лишь в розыгрыше Кубка.

Как следствие, минчане не только остались без качественной игровой практики, но и понесут кадровые потери. Лидеры клуба Сергей Бусел и Андрей Радюк намерены продолжить карьеру в России.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель» (Минск):

Ребята уходят в расцвете волейбольном и хотят поиграть на очень хорошем уровне. Вы сами понимаете, что это, скорее всего, самый сильный чемпионат в мире. Поэтому мы их отпускаем.

25 июля «Строитель» отправится на сбор в Томашовку, после чего продолжит готовиться к сезону в Раубичах.

В середине августа чемпионы впервые предстанут перед родной публикой на традиционном турнире памяти Льва Чайлытко, а затем отправятся на предсезонные соревнования в Санкт-Петербург. В сентябре же минчанам предстоят матчи Кубка России.

А в целом задачи на сезон для флагмана неизменны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель» (Минск):

В тех соревнованиях, которые мы играем в Беларуси, ставим самые максимальные задачи: выиграть и Кубок, выиграть и чемпионат. Естественно, основная задача – это хорошо выступить в еврокубке.