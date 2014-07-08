7:1. Германия разгромила Бразилию в полуфинале ЧМ-2014. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Германия-Бразилия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Чемпионат мира неумолимо приближается к концу. Осталось всего 4 матча, зато каких! Два полуфинала, матч за 3-е место и финал.

Начнём с полуфинальной дуэли между Германией и Бразилией. Обе команды смотрелись довольно уверенно по ходу чемпионата.

Но сегодня кому-то из них придётся прервать свой путь у финалу.

Состав сборной Бразилии: Жулио Сезар-Майкон-Давид Луис-Данте-Марсело-Луис Густаво-Фернандиньо-Халк-Оскар-Бернард-Фред.

Состав сборной Германии: Нойер-Лам-Боатенг-Хуммельс-Хёведес-Хедира-Швайнштайгер-Мюллер-Кроос-Ёзил-Клозе.

Мексиканский рефери Марко Родригес рассудит эту европейско-южноамериканскую баталию.

У хозяев чемпионата сегодня не сыграет Неймар, получивший серьёзную травму в четвертьфинальном матче с Колумбией.

Игра началась!

Марсело низом целил в дальний угол от границы штрафной. Неточно получилось.

На первых минутах бразильцы уверенно держат мяч под контролем, немцам пока он нечасто достаётся.

Вот и Бундестим провела первую основательную позиционную атаку. Правда, ничем интересным она не завершилась.

ГООООООЛ! ТОМАС МЮЛЛЕР!!! 1:0!!

Совсем без прикрытия оставили бразильские защитники Мюллера в своей штрафной при розыгрыше углового.

Тот поспешил воспользоваться таким подарком и замкнул навес Тони Крооса

Марсело был завален Филиппом Ламом в немецкой штрафной. Мексиканский рефери нарушения не разглядел.

А бразильцев-то серьёзно задела пощёчина от Мюллера! Они бросились атаковать, не жалея сил. Как бы не выдохлись к перерыву.

Мирославу Клозе откровенно не удался удар метров с 20-ти, Жулио Сезар легко поймал мяч.

А ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЁ УДАЛОСЬ!!! ГООООЛ!! КЛОЗЕ!!!! 2:0!!

И ТУТ ЖЕ 3:0!!! НЕВЕРОЯТНО, ЧТО ТВОРЯТ НЕМЦЫ!!!! ТОНИ КРООС!!!

4:0!!!!! НЕРЕАЛЬНО!!!! ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ СОН???

Да уж, это покруче чем издевательство голландцев над Испанией!

Кроос оформил дубль в течение двух минут!!!

Немецкая машина сегодня не просто машина, а танк, который смял бразильскую оборону как карточный домик.

5:0!!!!!! ДА ЧТО Ж ЭТО ТАКОЕ??? ГДЕ БРАЗИЛЬСКАЯ ЗАЩИТА??

Сами Хедира вкатил пятый гол в хозяйскую рамку. На трибунах истерика. Бразильцы - рыдают, немцы – ликуют.

Обычно стараюсь детально описывать каждый гол, но теперь смысла делать это нет.

Скажу лишь, что немцы грязно надругались над обороной «селесао» во время всех своих голов.

В футболе, конечно, всякое бывает, но тут пора признать - Германия уже в финале.

Успокоилась игра. Такое ощущение, что инициатором успокоения была сама сборная Германии. А так эти ребята могли бы ещё забить.

Очень беззубая игра в атаке у «селесао». Вот что значит отсутствие Неймара.

Первый тайм окончен. 45 минут немецкого порно увидели мы вместо футбола. Чего ждать от второй половины?

Итак, перерыв окончен! Даже не знаю, какой интриги ожидать во втором тайме...

По замене в составе обеих команд. Рамирес заменил Халка у бразильцев, а Мертезакер Хуммельса у немцев.

За этой каруселью, которую устроили немцы в первом тайме, как-то прошёл незамеченным факт нового рекорда Мирослава Клозе.

А он, между тем, забил свой 16-й мяч на чемпионатах мира и на 1 гол опередил «зубастика» Роналдо!

Бразильцам терять нечего, так что они слегка оживились. Рамирес в упор расстреливал Нойера, тот надёжен.

Ай да Нойер!!! На этот раз Паулиньо дважды зарядил в рамку с 5 метров! Но Мануэль справился с обоими ударами!

Клозе покидает поле, уступая место Шюррле!

Томас Мюллер после потери мяча бразильцем выбегал на рандеву с Жулио Сезаром, но для хозяев поля всё обошлось.

Снова Мюллер!! Целил прямо под перекладину от границы штрафной! Сезар потянул удар кончиками пальцев!

ГОООООЛ!!! ШЮРРЛЕ!!! 6:0!!!

Немцы провели атаку правым флангом, в две передачи перевели мяч в центр штрафной, и Шюррле без проблем расстрелял Сезара.

Трибуны жёстко освистывают бразильцев. Такого унижения сборная этой страны не испытывала давно... если испытывала вообще.

Хедира покидает газон в Белу-Оризонти. Юлиан Дракслер приобщается к унижению Бразилии.

ШЮРРЛЕ!!! 7:0!!

Шюррле подработал мяч после передачи слева, а затем пробил вторым касанием - прямо под перекладину! Мяч даже задел её слегка.

После такого в Бразилии и революция может начаться. Как минимум, уличные беспорядки будут.

Рамирес размял заскучавшего Нойера дальним ударом в нижний угол.

Оскар ворвался в штрафную слева, ударил с острого угла – мимо.

Ёзил! Едва восьмой не закатил в ворота пентакампеонов. Чуть-чуть не попал.

Свершилось! Бразильцы забили-таки один мяч! Оскар стал его автором.

Команды стали играть совсем уж без защиты. Оскар убежал к штрафной соперников, сместился в центр и пробил Нойера.

Всё, матч окончен! 7:1 - победа невероятной немецкой машины!

В Бразилии после такого должны объявить неделю национального траура. Без шуток. Это позор для самой футбольной нации в мире.