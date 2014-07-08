Германия уничтожила Бразилию - 7:1 - и вышла в финал ЧМ-2014

ЧМ-2014 по футболу. В Белу-Оризонти в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу встречаются сборные Германии и Бразилии.

Быстрый гол забили немцы уже на 11 минуте. Томас Мюллер поразил ворота Жулио Сезара после подачи Тони Крооса с углового.

1:0 – Германия открыла счет

На 23 минуте снова выделился Кроос. Футболист отдал шикарную подачу в штрафную площадь на Мюллера, Томас в одно касание отпасовал на Миро. Тот в одно касание низом метров с десяти пробил в правый угол — вратарь отбил, но на добивании Клозе был первым.

2:0 – Германия увеличивает преимущество

Не успели оглянуться хозяева турнира, как на 23 минуте все тот же Кроос, но на этот раз сам! После передачи Филиппа Лама на линию штрафной успешно прострелил по воротам.

3:0 – Германия набирает обороты

Совсем расклеились бразильцы. Через 3 минуты Кроос оформляет дубль.

4:0 – Бразильские болельщики на трибунах плачут

На 29-ой минуте счет становится совсем неприличным. Месут Озил протащил мяч в штрафную площадь, собрал вокруг себя троих соперников и покатил назад на Сами Хедира. Тот в касание низом пробил мимо бразильцев метров с четырнадцати.

5:0 – Немцы уверенно идут к финалу ЧМ-2014

До конца первого тайма хоть как-то исправить ситуацию бразильцам не удалось.

Сразу три замены состоялись в перерыве. У бразильцев вышли на поле Паулиньо и Рамирес вместо Фернандиньо и Халка соответственно. Мертезакер у немцев сменил Хуммельса.

Второй тайм идет в темпе первого – давят немцы бразильцев.

На 69 минуте игрок сборной Германии и английского «Челси» Андре Шюррле с ходу пробил низом в правый ближний угол после передачи Лама.

6:0 – ликуют немецкие болельщики

Разогретый Шюррле на 79 минуте оформляет дубль. Мюллер с левого фланга почти от углового флажка отдал мяч на Адре, тот вырвался на рандеву с голкипером и аккуратно положил мяч верхом в дальний угол!

7:0 – нет шансов у хозяев мундиаля…

На 91 минуте бразильцы смогли размочить счет, но общую ситуацию это не спасает. Полузащитник «Челси» Оскар выиграл скоростной забег у Боатенга, вышел на свидание с Нойером и метров с восьми пробил мимо голкипера!.

7:1 – Бразилия забила гол престижа

Истекли 93 минуты.

Германия выходит в финал чемпионата мира по футболу!

ЧМ-2014 по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!