580 кг. Таможня РБ пресекла ввоз из Польши рекордной партии взрывчатки

На границе с Польшей белорусская таможня задержала самую крупную партию взрывчатки – 580 кг пентаэритриттетранитрата, предположительно из США. Об этом информирует Государственный таможенный комитет в Telegram-канале.

Это вещество пытался провезти в Россию 41-летний водитель на автомобиле Mercedes через пункт пропуска «Брест».