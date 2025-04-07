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580 кг. Таможня РБ пресекла ввоз из Польши рекордной партии взрывчатки

07 апреля 2025 07:44
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На границе с Польшей белорусская таможня задержала самую крупную партию взрывчатки – 580 кг пентаэритриттетранитрата, предположительно из США. Об этом информирует Государственный таможенный комитет в Telegram-канале.

Это вещество пытался провезти в Россию 41-летний водитель на автомобиле Mercedes через пункт пропуска «Брест». 

580 кг. Таможня РБ пресекла ввоз из Польши рекордной партии взрывчатки-1

Фото: Telegram-канал Таможенные органы Беларуси

При проверке были обнаружены потайные полости в автомобиле, наполненные взрывчаткой, замаскированные изоляционными материалами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

# Граница # Государственная граница Беларуси

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