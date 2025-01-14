Минское «Динамо» уступило «Ладе» в выездном матче КХЛ

На старте поединка хозяева открыли счет – Никита Михайлов на второй минуте поразил ворота Василия Демченко. В середине периода Виталий Пинчук удачно сыграл на добивании и восстановил равновесие – 1:1. Но «Лада» устремилась в атаку и максимально использовала свои шансы – в большинстве хозяева заработали буллит, и его реализовал Кугрышев, а затем Волков забросил третью шайбу. Как следствие, тренерский штаб «Динамо» заменил вратаря – в игру вступил Егор Вельмакин. Второй отрезок также не добавил позитива – «зубры» пропустили еще дважды, и уже белорусская команда уступала со счетом 1:5. За полторы минуты до перерыва отставание сократил Брэди Лайл – 2:5. В третьем периоде динамовцы отыграли две шайбы, но уйти от поражения не удалось. «Зубры» уступили – 4:6.