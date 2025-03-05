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Новости по тегу #Василий Демченко

Голкипер минского «Динамо» Василий Демченко возглавил рейтинг лучших игроков КХЛ
05 марта 2025 13:34

Голкипер минского «Динамо» Василий Демченко возглавил рейтинг лучших игроков КХЛ

Сейв нападающего минского «Динамо» Диллона Дюбе попал в топ КХЛ
14 января 2025 19:02

Сейв нападающего минского «Динамо» Диллона Дюбе попал в топ КХЛ

Минское «Динамо» уступило «Ладе» в выездном матче КХЛ
14 января 2025 19:01

Минское «Динамо» уступило «Ладе» в выездном матче КХЛ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» усилился опытным вратарём
11 декабря 2024 11:17

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» усилился опытным вратарём

Хоккей. Команда минского «Динамо» в гостях обыграла «Сочи»
02 декабря 2022 19:38

Хоккей. Команда минского «Динамо» в гостях обыграла «Сочи»