Новости по тегу #Василий Демченко

За минувшие три недели регулярного чемпионата страж ворот столичного клуба сыграл восемь матчей, в которых одержал семь побед, причем два поединка Василий провел «на ноль», а процент отраженных бросков составил 96,18.
Дюбе подстраховал Василия Демченко и словил на себя бросок нападающего «Торпедо».
В третьем периоде динамовцы отыграли две шайбы, но уйти от поражения не удалось.
Им стал Василий Демченко из «Адмирала». Российский голкипер перешел в белорусскую дружину в результате обмена.
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