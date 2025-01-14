«Юность» упрочила лидерство в ЧБ по хоккею в экстралиге

«Юность» упрочила лидерство в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге. 13 января минчане сломили сопротивление оршанского «Локомотива», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для успеха пришлось приложить немало усилий. Минчане уступали 0:2 и 1:3, но в итоге перевернули ход встречи. В итоге победа – 4:3. Голевой дубль оформил Александр Кулагин, в активе Валентина Демченко – ассистентский хет-трик. «Юность» набрала 56 очков, на четыре меньше у жлобинского «Металлурга». Накануне действующие чемпионы проиграли солигорскому «Шахтеру». К середине второго периода «Металлург» уступал 0:3, но нашел в себе силы сравнять счет. И все же последнее слово осталось за хозяевами. Голы Марка Яруты и Романа Малиновского принесли победу «Шахтеру» – 5:3. Чемпионат Беларуси продолжится 15 января.