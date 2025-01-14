Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает подготовку к чемпионату мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ближайших планах – учебный тренировочный сбор в Иране, а также три спарринга с командой этой страны.

Встречи пройдут 18, 20 и 21 января. В мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 5-е место, иранцы также входят в число лучших сборных, расположившись на 6-й позиции. Финальная часть чемпионата мира пройдет в начале мая на Сейшельских островах. Белорусы по праву входят в число фаворитов турнира, на прошлом мундиале подопечные Николаса Альворадо заняли четвертое место.