Минское «Динамо» с трудом одолело аутсайдера КХЛ «Автомобилист» – 2:1

Многие к «Автомобилисту» относятся свысока, но он способен за подобное отношение наказать. В первом периоде гости не уступили минчанам в остроте атак, и хорошо еще, что шайба Збынека Иргла, заброшенная с великолепной передачи Либора Пивко, позволила «Динамо» уйти на перерыв лидером.

Чарльз Линглет, ХК «Динамо-Минск»:

Тяжелая получилась встреча. На какой-то момент показалось, что мы полностью контролировали ход игры, но шайба, заброшенная соперником, перевернула ситуацию. Что ж, это урок – свои шансы нужно реализовывать.

Кстати, ярко провели матч новоявленные белорусы: особенно Линглет и Лаланд. После поединка они много говорили об оказанной им чести, а вот вопрос сборной обходили стороной.

Кевин Лаланд, ХК «Динамо-Минск»:

Это честь для меня – стать гражданином Беларуси. Но о сборной мне думать рано. Так что пока просто отложим этот вопрос.

Чарльз Линглет, ХК «Динамо-Минск»:

Конечно, я думал об этом, когда принимал столь ответственное решение. Но пока говорить что-либо конкретное рано. Я должен сосредоточиться на «Динамо». Впереди у нас очень важные матчи.

В «Динамо», по крайней мере, Линглет хорош: именно он удвоил перевес минчан с роскошного паса Даниэля Корсо.

Но дальше, а особенно в третьем периоде, все пошло хуже: шайба Николая Бушуева возродила интригу.

В концовке судьи что-то намудрили с определением нарушения численного состава у «Динамо» и оставили минчан в меньшинстве, сообщили в программе «Горячий лед». Но «зубры» выстояли и даже чуть не забили: это Лаланд весьма удачно выбросил шайбу.

Кевин Лаланд, ХК «Динамо-Минск»:

Нет, забивать я не планировал. Честно говоря, даже не знал, что вратарь соперника покинул ворота. Была такая тяжелая ситуация на льду, что думать о нем не было времени. А, вообще, неплохо было бы отличиться. Забивать раньше мне никогда не приходилось.

2:1 – победа в непростом поединке. А лучшим его игроком был признан Ладислав Надь. И точно: играл словак на загляденье. Да и вообще звено Корсо сегодня солировало.

Ладислав Надь, ХК «Динамо-Минск»:

Последние две-три игры в нашей тройке установилось настоящее взаимопонимание. У нас многое получается, вот только забивать хотелось бы побольше. Я вот сегодня отличный шанс упустил. Надеюсь, против «Трактора» верну должок.