Юрий Рыхлов, ХК «Химик-СКА»: Команда, где игроки не тренируются, потому что нет коньков и клюшек, априори не может играть в плей-офф

Тем, кто говорит об отсутствии интриги в Открытом чемпионате Беларуси, стоит посмотреть на последний тур. Матч «Гомель» – «Юность» с турнирной точки зрения значения практически не имел, но накал в нем соответствовал самым высоким нормам плей-офф.

Вот хотя бы драки. Их было три. Сначала Филипп Бьёрк разобрался с Александром Абакунчиком. Потом сцепились Владислав Клочков и Ярослав Маслеников. Представитель «Юности» показал более уверенные навыки бокса, гомельчанин – борьбы. В итоге – ничья. Ну а в третьем поединке «Гомель» закрепил общую победу: Павел Мусиенко явно превзошел Ивана Усенко.

Зато с хоккеем больше преуспела «Юность». Хозяева счет открыли: Андрей Филичкин реализовал большинство. В ответ Сергей Заделенов запустил в прорыв Александра Абакунчика, и тот восстановил равенство. В серии же буллитов успех минчанам принес Максим Слыш.

«Неман» с «Шахтером» вовсе с игры забросить не смогли. Настоящим героем поединка стал страж солигорских ворот Ларс Хауген, отразивший 38 бросков соперника. Блистал норвежец и в серии буллитов. На его совести три сэйва.

Игорь же Брикун один прокол допустил, и Алексей Ефименко принес «Шахтеру» минимальную победу – 1:0, сообщили в программе «Горячий лед».

Уже почти неактуальны и разборки за последние путевки в плей-офф. После победы «Могилева» в Бресте и «Металургса» в Новополоцке кто-то начинает подготовку к нокаут-раунду, а кто-то подводит горькие итоги неудачного сезона.

Юрий Рыхлов, тренер ХК «Химик-СКА»:

Команда, у которой игроки не тренируются, потому что нет коньков и клюшек, априори не может играть в плей-офф. Но мы в этом сезоне, на мой взгляд, к чему долго до этого шли, прыгнули выше головы, тем более в тех условиях, в которых находимся. Я не имею в виду материальную составляющую. а все те условия, которые были вокруг.

Мы прыгнули выше головы. И это я заявляю ответственно, потому что у нас, по большому счету, должно быть очков 9-12, не больше.

В турнирной таблице неясностей почти не осталось. Впрочем, всегда есть место чуду, учитывая особенно оставшийся календарь. У «Могилева», например, его легким никак не назовешь.

По возвращении из Гомеля «Юность» ждала приятная церемония: команду и ее главного тренера столичные власти награждали за успешный сезон.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Много делается сегодня в спорте, есть те достижения («серебро» Континентального кубка). Конечно, мы хотели «золото». Если бы была «платина», то хотели бы «платину».

Дипломат может работать в стране пять лет и не сделать то, что сделала одна хоккейная команда, которая приехала во Францию, за четверо суток. А вы это сделали.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Мы хотели, чтобы руководство города повернулось к нам лицом полностью, потому что в команде сегодня, к сожалению, сохраняется тяжелая ситуация. Хотелось бы, чтобы перед плей-офф у нас было как у всех команд.

Как говорится, за все надо платить. За Континентальный кубок в том числе.