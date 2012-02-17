Турнир четырех в Минске: сборная Беларуси в финале была разгромлена Словакией – 1:5

Есть расхожая спортивная поговорка, что второе место – хуже 20. В том смысле, что обиднее всего проиграть в финале. Это – про нашу сборную.

Сергей Дудко, сборная Беларуси:

Мне кажется, все дело в настрое. На каждую игру надо настраиваться как на последнюю. Мы сегодня вышли не с финальным настроем.

Зато он был у словаков. В первой же смене, уже на 23-й секунде, забил Дравецки, обозначив для наших путь в никуда. С этого пути белорусы не сбились до конца финала.

Андрей Мезин, сборная Беларуси:

Если вспомнить прошлый сезон, мы практически все матчи выиграли, все евротуры, а потом чуть не вылетели, поэтому лучше разбирать ошибки сейчас, не надо поливать команду грязью.

Было очень много новых игроков, которые играют первый раз на таком уровне. Если посмотреть на состав сборной Словакии, то это мощная команда. У них гораздо больше подбор игроков.

Не так легко играть. Это нам кажется, что, да, у нас много Дворцов, много игроков, но, на самом деле, это не так.

Это правда. Словаки были в этот вечер хороши. Хотя Владимир Вуйтек и шифровался накануне, заявляя, что привез в Минск глубоких резервистов. Если и так, то словацким резервам можно позавидовать. Малоизвестные, прямо скажем, Михлик и Лапшански к 8-й минуте практически решили исход встречи – 3:0.

Виктор Костюченок, сборная Беларуси:

Там три гола получились быстрыми, в следствие чего нам пришлось раскрыться, ребята хотели побыстрее забить гол, чтобы как-то вернуться в игру. Но у нас этого не получилось.

Обидно, наверное, было звену Калюжного. Герои матча против Германии на сей раз не только не забили, но и понесли прямую ответственность за две шайбы. Как говорится, «no comments».

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Конечно, не три игрока решают матч. Сегодня был такой день.

Те, кто пытался взвалить ношу, и забили единственную шайбу в ответ: Александр Павлович пасовал, Александр Китаров наносил итоговый бросок.

Александр Китаров, сборная Беларуси:

Собрались хорошие ребята. Некоторых не было, но ничего страшного. Любым составом надо биться, стараться выигрывать, тем более играли перед болельщиками. Спасибо, что их очень много пришло. Очень приятно было играть.

К сожалению, порыв меньшинства большинством поддержан не был. Когда команда пропускает пять шайб, невольно возникают вопросы к защитникам, но спрашивать надо, как выясняется, не только у них.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Если пропускаем пять голов, это не всегда ошибки защитников. Важно также и то, как играют нападающие. Например, при двух шайбах потеряли шайбу в средней зоне, получились контратаки.

Как и в декабре на турнире в Австрии, сборная заняла второе место, сообщили в программе «Горячий лед». Правда, тогда в финале уступили Швейцарии более достойно – лишь в серии буллитов. Но это как посмотреть: может, нужно сфокусировать взгляд на стабильности. У нас вновь серебро, а это повод для сдержанного оптимизма.

Андрей Мезин, сборная Беларуси:

Команда начинают прогрессировать, играет в новом стиле, новый тренер прививает свои правила. Пытаемся играть от обороны, но, опять же, не всегда выполняем установку. Я думаю, вчера выложились эмоционально и сегодня к матчу не совсем были готовы.