Петр Ярош, ХК «Динамо-Минск»: Белорусские вратари талантливы, но немного нужной информации им не помешает

Тренер вратарей ХК «Динамо-Минск» ответил на вопросы корреспондента программы «Горячий лед».

Петр Ярош, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Не знаю, в чем проблема. У меня никогда не было с журналистами недоразумений. Я их люблю. Но когда я работал в США и Чехии (особенно в Чехии), то ко мне по три раза на неделе подходили за комментариями. А здесь? Не знаю. Может, здесь так принято: за все отвечает главный тренер, ему и с прессой общаться.

Но «Горячий лед» проторенными дорожками не идет. Тем более, что специальность в нашем отечестве дефицитная.

Петр Ярош, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Вообще-то, каждый клуб должен иметь тренера по вратарям. Это сейчас необходимо – на дворе XXI век. Я в курсе, что в Беларуси не во всех командах есть такие специалисты. А жаль. Местные ребята талантливы, но чувствуется, что немного нужной информации им не помешает.

Работал Петр Ярош и в национальной сборной Беларуси, периодически тренирует того же Карнаухова из «Динамо-Шинника». Но главная его ответственность – Мезин, Лаланд и Хауген, которые перед тренером по вратарям равны.

Петр Ярош, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Все хорошие. Не делю игроков на хороших и плохих. Все плохие и самые лучшие моменты мы проходим с ними сообща.

Защищает Ярош Ларса Хаугена. Многие «Динамо» критикуют за приглашение норвежца, но тренер отстаивает подопечного.

Петр Ярош, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Это было правильное решение, я считаю. Знаю, многие журналисты задают вопросы, думают, это была не лучшая идея. Но я видел его на чемпионате мира. В Кошице и Братиславе он провел семь матчей против очень сильных соперников. К тому же, я посмотрел, как он тренировался. Даже с тренером его шведским поговорил. Короче, собрал информацию.

И не ошибся. Он еще очень молод. И в будущем нам поможет. Сейчас вот он в Солигорске отлично играет. Вчера три буллита взял от «Немана».

Я планировал, что он уже в этом сезоне появится в КХЛ в двух-трех матчах. Но пока Марек предпочитает более надежные варианты. Однако сезон еще не завершен. Все может произойти.

Другой протеже Яроша, Кевин Лаланд, в основе уже закрепился. Более того, стал одной из главных звезд «Динамо» в этом сезоне.

Петр Ярош, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Я сначала посмотрел список всех вратарей Лиги. Искал по всем информацию. Сразу обратил внимание на Кевина. Представляете: молодой канадец, даже без опыта НХЛ, приехал в Россию, в Чехов. Не самый лучший вариант, чтобы начать карьеру в Европе.

Но он справился. Отлично играл против «Динамо». Я понял, что если у меня будет шанс с ним поработать, он принесет нашему клубу много пользы.

А вот про сильные и слабые стороны подопечных Ярош говорить отказывается, мол, профессиональная тайна.

Петр Ярош, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Не скажу, а то другие узнают....

Мезин опытный, что очень важно именно для нас. Кевин играет в другом стиле, нежели большинство вратарей в КХЛ. Поэтому он такой непредсказуемый для всех.

По пропущенным шайбам и прочим вратарским номинациям «Динамо» в Лиге ни высоко, ни низко – в золотой середине, сообщили в программе «Горячий лед». А вот на какую оценку выставит своей работе сам Ярош?

Петр Ярош, тренер ХК «Динамо-Минск»:

10 – это максимум? Я выбираю 8?

У кого 10? Не знаю. В прошлом сезоне поставил бы десять только «Атланту». А этот еще не завершен – рано подводить итоги.

Плей-офф на носу, и Петр Ярош согласен с русской поговоркой, что «вратарь – половина команды». По его словам, динамовцы в этом смысле могут не волноваться. А вот что касается потенциальных соперников?

Петр Ярош, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Самый опасный из всех – Коваль. Если он поправится. Об остальных судить трудно. Против «Северстали» и «Атланта» «Динамо» в этом сезоне играло удачно, а Кевин их обыгрывал и в «Витязе». Так что справимся.