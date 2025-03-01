«Минская лыжня» в «Раубичах». Кто уже смог завоевать заветные медали?

«Раубичи» продолжают оставаться в центре внимания. Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта 1 марта принимает «Минскую лыжню – 2025». Мероприятие проводится ежегодно в рамках зимней спортивно-массовой акции «Белорусская лыжня», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Юлия Силипицкая.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Погода не выдалась, может быть и радужный снежок, ну и так немножечко проходят солнечные лучи, но первый день весны удался.

Песни, пляски, ароматные гастрономические запахи и, конечно, спортивный дух. Трибуны ликуют. в программе мероприятия первыми на старт вышли люди в погонах силовые министерства и ведомства бег на лыжах для них просто забава, так что они, как настоящие олимпийцы, соревновались в биатлонных гонках отмечу их блестящую стрельбу. Все участники отстрелялись на ноль, а победа досталась дружине МВД в преддверии как раз дня милиции

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Мы стали первыми. Это, конечно, огромный праздник для всех милиционеров нашей республики.

Юлия Силипицкая:

После эстафету подхватили управленцы. Скажу, что все они по итогу получали медали участников. А вот трудовые коллективы, включая СМИ, вышли на лыжные гонки. Азарт, конкуренция и просто хорошее настроение.