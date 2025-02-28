Прямой эфир

В 2026 году все клубы высшей лиги должны создать футбольную женскую команду

28 февраля 2025 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2026 году все клубы высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси будут обязаны создать в структуре клуба женскую команду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний сезон руководство федерации предлагает рассмотреть в качестве подготовительного. В следующем году женские команды от каждого клуба должны участвовать в чемпионате страны. Основная задача – популяризация и развитие женского футбола в Беларуси. Если клубы не выполнят данное условие – к ним применят санкции, вплоть до отзыва лицензии у мужских команд элитного дивизиона.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Василина Хондошко завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира по синхронному плаванию
28 февраля 2025 17:40

Василина Хондошко завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира по синхронному плаванию

В первый день чемпионата России по лёгкой атлетике белорусы завоевали 7 наград
28 февраля 2025 17:31

В первый день чемпионата России по лёгкой атлетике белорусы завоевали 7 наград

Кубок сильнейших по конькобежному спорту завершился в Минске
28 февраля 2025 17:28

Кубок сильнейших по конькобежному спорту завершился в Минске