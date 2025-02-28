В 2026 году все клубы высшей лиги должны создать футбольную женскую команду

В 2026 году все клубы высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси будут обязаны создать в структуре клуба женскую команду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний сезон руководство федерации предлагает рассмотреть в качестве подготовительного. В следующем году женские команды от каждого клуба должны участвовать в чемпионате страны. Основная задача – популяризация и развитие женского футбола в Беларуси. Если клубы не выполнят данное условие – к ним применят санкции, вплоть до отзыва лицензии у мужских команд элитного дивизиона.