Прямой эфир

Василина Хондошко завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира по синхронному плаванию

28 февраля 2025 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже стартовал первый этап Кубка мира по синхронному плаванию. В первый соревновательный день были разыграны награды в двух дисциплинах: технический дуэт и соло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василина Хондошко в сольном упражнении в технической программе завоевала бронзовую награду. Белорусская спортсменка уступила лишь представительницам Испании и Китая. В данном виде приняли участие 23 спортсменки из 17 стран. Медали в произвольной программе у солисток будут разыграны 2 марта. Соревнования проходят по новым правилам, которые вступили в силу с 1 января. В отдельную панель выделена сложность программы, которая может серьезно повлиять на результат.

# Синхронное плавание

Другие новости рубрики

Все новости
В первый день чемпионата России по лёгкой атлетике белорусы завоевали 7 наград
28 февраля 2025 17:31

В первый день чемпионата России по лёгкой атлетике белорусы завоевали 7 наград

Кубок сильнейших по конькобежному спорту завершился в Минске
28 февраля 2025 17:28

Кубок сильнейших по конькобежному спорту завершился в Минске

Илья Протас перешагнул рубеж в 100 бомбардирских баллов в лиге Онтарио
28 февраля 2025 11:36

Илья Протас перешагнул рубеж в 100 бомбардирских баллов в лиге Онтарио