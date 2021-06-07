Михаил Захаров: «Если ты неудачно выступаешь, то надо другого тренера команде»

Новости Беларуси. Михаил Захаров покинул пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Исполком федерации посчитал выступление на чемпионате мира неудовлетворительным, и договор со специалистом был расторгнут.

В генеральной классификации по итогам рижского старта наша дружина расположилась на предпоследнем, 15-м месте. В ее активе лишь одна победа. Правда, историческая, над шведами. Также можно вспомнить поражение от Чехии в овертайме, которое позволило набрать очко.