Михаил Захаров: «Если ты неудачно выступаешь, то надо другого тренера команде»
Новости Беларуси. Михаил Захаров покинул пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Исполком федерации посчитал выступление на чемпионате мира неудовлетворительным, и договор со специалистом был расторгнут.
В генеральной классификации по итогам рижского старта наша дружина расположилась на предпоследнем, 15-м месте. В ее активе лишь одна победа. Правда, историческая, над шведами. Также можно вспомнить поражение от Чехии в овертайме, которое позволило набрать очко.
Однако негативных моментов было больше. Прописку в элите сборная сохранила только благодаря тому, что из-за пандемии не проводились чемпионаты мира в низших дивизионах.
Дмитрий Басков об отставке Михаила Захарова: он мужественно признал выступление сборной неудовлетворительным
Выслушав доклад наставника, исполком пришел к выводу, что национальная команда с задачей не справилась и удовлетворила прошение Михаила Захарова об отставке.
Михаил Захаров, экс-главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы неудачно выступили, тут вопрос закрывается даже. Как говорится, если ты неудачно выступаешь, то надо другого тренера команде однозначно. Так что все ясно и коротко.
Олимпийская квалификация пройдет в августе в Братиславе. Единственную путевку на главный старт четырехлетия разыграют хоккеисты Словакии, Австрии и Польши. Напомним, Крэйг Вудкрофт прежде работал в штабе сборной Беларуси на трех чемпионатах мира и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису.