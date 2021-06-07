Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею выиграла золотые медали чемпионата мира. Подопечные Галлана из семи встреч группового этапа победили лишь в трех. Однако этого для выхода в плей-офф было достаточно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четвертьфинале «кленовые листья» обыграли россиян, в полуфинале – США. В финале команда встретилась с чемпионом мира-2019 – сборной Финляндии. Им канадцы уступили на групповом этапе. Финальная встреча очень напоминала тот матч, только на этот раз в роли догоняющих были канадцы. На 9-й минуте счет открыл Руохомаа. Во втором периоде «кленовые» забросили дважды, однако одну шайбу не засчитали из-за офсайда. В третьей 20-минутке финны вновь вышли вперед, но Хенрик воспользовался большинством и сравнял цифры на табло почти за 8 минут до конца периода. Встреча завершилась в овертайме. На 67-й минуте Коннор Браун и Ник Пол убежали в контратаку и принесли Канаде победу – 3:2.