Сборная Беларуси по волейболу победой завершила выступление в Золотой Евролиге

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу завершила выступление в Золотой Евролиге. Последним испытанием для команды Виктора Бекши стала сборная Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Коллективы уже встречались в Минске. Тогда победа осталась за хозяевами – 3:2. В ответном матче португальцы начали первым номером и выиграли две партии – 25:17, 25:22. В третьем сете белорусы смогли вернуться в игру – 25:20. С таким же счетом завершилась и четвертая партия. Финальный сет выдался непростым, на затяжном тай-брейке команда Бекши вырвала победу – 20:18. Лучшим в нашем составе стал Владислав Давыскиба.

Сборная Беларуси завершила групповой этап на втором месте турнирной таблицы. В лидерах – команда Турции, выигравшая все шесть матчей.