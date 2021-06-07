Прыгун Максим Недосеков выиграл золото на международном турнире в Нидерландах

Новости Беларуси. Белорусский прыгун Максим Недосеков занял первое место по итогам «золотого» этапа Континентального тура World Athletics в Нидерландах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусский прыгун Максим Недосеков занял первое место по итогам «золотого» этапа Континентального тура World Athletics в Нидерландах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусу удалось покорить планку высотой 2 метра 30 сантиметров. Ближайшие преследователи остановились на дистанции 2 метра 20 сантиметров.