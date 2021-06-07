Дмитрий Басков об отставке Михаила Захарова: он мужественно признал выступление сборной неудовлетворительным

Новости Беларуси. Михаил Захаров покидает пост главного тренера сборной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 июня в Федерации хоккея подвели итоги прошедшего сезона. Здесь же Михаил Захаров подал прошение об отставке, которое было принято.
Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Михаил Михайлович Захаров подал в отставку. Он мужественно признал выступление национальной сборной и работу тренерского штаба неудовлетворительными. Поэтому отставка принята. Понимаю, что у нас остается очень мало времени для подготовки к олимпийской квалификации. Проанализировав общую ситуацию, проблему сроков и самой подготовки, мы приняли решение, что, наверное, с учетом и эпидемиологической обстановки в стране, потому что подготовка сама будет походить у нас в стране, лучшим вариантом будет доверить на этот период работу с национальной сборной тренерскому штабу «Динамо-Минск» во главе с Крэйгом Вудкрофтом. Тренерский штаб «Динамо», безусловно, согласен. Мы пообщались и с главным тренером, и с тренерами. Естественно, они как тренеры, которые прошли определенный цикл, два года, уже многое увидели, много недочетов, хорошо знакомы лично с ребятами. Они с удовольствием поднимут это знамя и пойдут вперед.
Сегодня же исполком Федерации хоккея Беларуси предложил новый формат проведения чемпионата страны.
Под руководством Михаила Захарова на чемпионате мира – 2021 белорусы одержали одну победу в семи матчах, впервые обыграв Швецию на первенствах планеты (1:0). Кроме того, команда сумела отобрать одно очко у Чехии, уступив в овертайме (2:3). С четырьмя баллами в семи поединках Беларусь финишировала на последней строчке в группе. В итоговой классификации белорусы опередили только итальянцев, которые не набрали в Риге ни одного очка. Прописку в элите наша команда сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились чемпионаты мира в низших дивизионах. В связи с этим выступление национальной сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.