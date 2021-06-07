Дмитрий Басков об отставке Михаила Захарова: он мужественно признал выступление сборной неудовлетворительным

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Михаил Михайлович Захаров подал в отставку. Он мужественно признал выступление национальной сборной и работу тренерского штаба неудовлетворительными. Поэтому отставка принята. Понимаю, что у нас остается очень мало времени для подготовки к олимпийской квалификации. Проанализировав общую ситуацию, проблему сроков и самой подготовки, мы приняли решение, что, наверное, с учетом и эпидемиологической обстановки в стране, потому что подготовка сама будет походить у нас в стране, лучшим вариантом будет доверить на этот период работу с национальной сборной тренерскому штабу «Динамо-Минск» во главе с Крэйгом Вудкрофтом. Тренерский штаб «Динамо», безусловно, согласен. Мы пообщались и с главным тренером, и с тренерами. Естественно, они как тренеры, которые прошли определенный цикл, два года, уже многое увидели, много недочетов, хорошо знакомы лично с ребятами. Они с удовольствием поднимут это знамя и пойдут вперед.

Сегодня же исполком Федерации хоккея Беларуси предложил новый формат проведения чемпионата страны.