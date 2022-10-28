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«Мама моя все условия создала, чтобы я реализовался». Борец Роман Власов рассказал секрет олимпийских побед

28 октября 2022 20:55
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В Новосибирске завершился первый соревновательный день международного турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробнее с места проведения форума – Юлия Силипицкая.

«Мама моя все условия создала, чтобы я реализовался». Борец Роман Власов рассказал секрет олимпийских побед-1

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Борцовская семья безгранична. В нее принимают абсолютно всех без дресс-кода. Они разбросаны по всему миру, но стоит одному взмахнуть, все в одночасье собираются в одной точке. На этот раз в горн протрубил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Сбор в Новосибирске. Кодовое слово «Сила традиций».

Далее смотрите в видеоматериале.

# Борьба # Юлия Силипицкая # Александр Карелин # Роман Власов # Татьяна Власова # Фотофакт

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