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Вратарь «Шахтёра» об игре с «Клужем»: были моменты для реализации, не реализовали. Но будем стараться

05 августа 2022 16:14
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» провел свой первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итог – нулевая ничья с румынским «Клужем».  

Вратарь «Шахтёра» об игре с «Клужем»: были моменты для реализации, не реализовали. Но будем стараться-1

У наших парней были шансы, однако реализовать их не удалось. Ответный поединок состоится 11 августа в Румынии. Белорусскую команду ожидают переполненные трибуны, которые будут гнать свою команду вперед. Однако и «горняки» поддержкой не обделены, пусть и заочно. Отметим, первый матч болельщики смотрели в Солигорске на стадионе на большом экране.  

Вратарь «Шахтёра» об игре с «Клужем»: были моменты для реализации, не реализовали. Но будем стараться-4

Максим Плотников, вратарь ФК «Шахтер»:  
У нас моменты были для реализации. Два замечательных момента. Не реализовали, но будем стараться реализовывать в следующей игре. Надеюсь, фортуна, удача будет на нашей стороне. Отдельно от меня и всей команды спасибо за поддержку, что поддерживали. Надеемся, такая же поддержка будет и во второй игре.  

«Футбол силового плана». Тренер ФК «Шахтер» о схватке с румынским «Клужем». Читайте здесь.  

# Футбол Беларуси # Максим Плотников # Фотофакт

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