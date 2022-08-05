Вратарь «Шахтёра» об игре с «Клужем»: были моменты для реализации, не реализовали. Но будем стараться

У наших парней были шансы, однако реализовать их не удалось. Ответный поединок состоится 11 августа в Румынии. Белорусскую команду ожидают переполненные трибуны, которые будут гнать свою команду вперед. Однако и «горняки» поддержкой не обделены, пусть и заочно. Отметим, первый матч болельщики смотрели в Солигорске на стадионе на большом экране.

Максим Плотников, вратарь ФК «Шахтер»:

У нас моменты были для реализации. Два замечательных момента. Не реализовали, но будем стараться реализовывать в следующей игре. Надеюсь, фортуна, удача будет на нашей стороне. Отдельно от меня и всей команды спасибо за поддержку, что поддерживали. Надеемся, такая же поддержка будет и во второй игре.