«Динамо» и ФК «Минск» сыграют в финале Кубка Беларуси среди женских команд

Новости Беларуси. 6 августа на стадионе «Динамо» состоится финал Кубка Беларуси среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке за трофей сыграют «Динамо» и футбольный клуб «Минск».

По сути, финал Кубка уже второй год подряд становится репетицией для «Динамо» перед главным стартом в сезоне – Лигой чемпионов. А для горожанок очередным вызовом. Ведь уже более двух лет «Минск» не может одолеть своих извечных соперниц в очном противостоянии. В споре двух дружин присутствует и дополнительный подтекст – наставник «Минска» Андрей Пышник некогда трудился бок о бок с главным тренером «Динамо» Юрием Малеевым, а теперь они находятся по разные стороны баррикад.

Юрий Малеев, главный тренер «Динамо-БГУФК»:

Если брать составляющие в физическом отношении, в психологическом отношении, то тут, мне кажется, никаких проблем нет. Тем более, что мы сыграли два очень нужных спарринга, это как раз и подготовка к финалу, и к Лиге чемпионов. И те игры, проведенные с одной из лучших команд России и «ЦСКА», дают нам повод для оптимизма, твердо смотреть в будущее, я имею в виду, по игровым составляющим. И, естественно, надеяться на победу.