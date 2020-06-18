Екатерина Корнеенко о подготовке к Минскому полумарафону: будем втягиваться, все очень соскучились друг по другу

Традиционно, участники могут выбрать для себя максимально комфортную дистанцию: 5.5, 10 или 21 километр. Расстояние не шуточное, поэтому многие участники начали подготовку уже сейчас.

Новости Беларуси. 17 июня был дан старт подготовке к Минскому полумарафону, который в 2020 году пройдет 13 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе первую тренировку провела команда Dream Team. Впервые за шесть лет занятия прошли на столичном стадионе «Динамо», куда в начале весны переехала Федерация легкой атлетики.

Екатерина Корнеенко, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике:

Будем втягиваться. Я думаю, менее часа займет. Посмотрим, конечно, кто в этом году у нас новый, участники будут. Мы, конечно же, познакомимся, увидим на экране фотографии.

В принципе, каждый год у нас одни и те же участники, добавляются один – два. Поэтому все друг друга уже знают. Будет живое общение, все очень соскучились друг по другу.