Прямой эфир

ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» и сравнял счёт в финальной серии

19 июня 2020 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 18 июня мог быть определен обладатель золотых медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» и сравнял счёт в финальной серии -1

В Гомеле в четвертом матче финальной серии встречались ВРЗ и оршанский «Витэн». В случае победы «энергетики» завоевали бы первое место. Но случилось иначе. Гости открыли счет, а гомельчане ответили забитыми мячами в каждом из таймов.

ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» и сравнял счёт в финальной серии -4

2:1 – победа ВРЗ.

Счет в серии теперь равный, а судьба золота решится в пятом матче в Орше. Он пройдет 21 июня.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Екатерина Корнеенко о подготовке к Минскому полумарафону: будем втягиваться, все очень соскучились друг по другу
18 июня 2020 07:15

Екатерина Корнеенко о подготовке к Минскому полумарафону: будем втягиваться, все очень соскучились друг по другу

Вадим Девятовский о Минском полумарафоне: «У нас всё по-честному, тренировки профессиональные»
18 июня 2020 07:13

Вадим Девятовский о Минском полумарафоне: «У нас всё по-честному, тренировки профессиональные»

Сезон футбольной Лиги Чемпионов доиграют в формате «финала восьми»
17 июня 2020 19:40

Сезон футбольной Лиги Чемпионов доиграют в формате «финала восьми»