ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» и сравнял счёт в финальной серии

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 18 июня мог быть определен обладатель золотых медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле в четвертом матче финальной серии встречались ВРЗ и оршанский «Витэн». В случае победы «энергетики» завоевали бы первое место. Но случилось иначе. Гости открыли счет, а гомельчане ответили забитыми мячами в каждом из таймов.