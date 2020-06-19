ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» и сравнял счёт в финальной серии

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 18 июня мог быть определен обладатель золотых медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 18 июня мог быть определен обладатель золотых медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомеле в четвертом матче финальной серии встречались ВРЗ и оршанский «Витэн». В случае победы «энергетики» завоевали бы первое место. Но случилось иначе. Гости открыли счет, а гомельчане ответили забитыми мячами в каждом из таймов.
2:1 – победа ВРЗ.
Счет в серии теперь равный, а судьба золота решится в пятом матче в Орше. Он пройдет 21 июня.