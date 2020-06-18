«Очень люблю Достоевского». Борис Батура в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Чего Вы боитесь?
Борис Батура:
Ухода из жизни.
Вадим Щеглов:
Что для Вас – власть?
Борис Батура:
Та, что даёт возможность людям хорошо жить.
Вадим Щеглов:
Что такое родина?
Борис Батура:
Земля, которая родила, воспитала, дала жизнь.
Вадим Щеглов:
Любовь – это…
Борис Батура:
Это жизнь.
Вадим Щеглов:
Когда в последний раз Вы плакали?
Борис Батура:
А я сентиментальный.
Вадим Щеглов:
Ваша любимая книга?
Борис Батура:
Очень люблю Достоевского.
Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь?
Борис Батура:
Тем, как я прожил свою жизнь.
Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую
Вадим Щеглов:
Счастье – это…
Борис Батура:
Дети и внуки.
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– как занимался прыжками в высоту и с шестом
– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья
– почему в людях главное – честность
– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров
Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.