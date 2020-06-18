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«Очень люблю Достоевского». Борис Батура в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

18 июня 2020 15:18
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Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Чего Вы боитесь?

Борис Батура:
Ухода из жизни.

Вадим Щеглов:
Что для Вас – власть?

Борис Батура:
Та, что даёт возможность людям хорошо жить.

Вадим Щеглов:
Что такое родина?

Борис Батура:
Земля, которая родила, воспитала, дала жизнь.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Борис Батура:
Это жизнь.

«Очень люблю Достоевского». Борис Батура в 8 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Когда в последний раз Вы плакали?

Борис Батура:
А я сентиментальный.

Вадим Щеглов:
Ваша любимая книга?

Борис Батура:
Очень люблю Достоевского.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь?

Борис Батура:
Тем, как я прожил свою жизнь.

Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую

Вадим Щеглов:
Счастье – это…

Борис Батура:
Дети и внуки.

Также в интервью Борис Батура рассказал:

– как после распределения в институте оказался в колонии

– как занимался прыжками в высоту и с шестом

– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья

– почему в людях главное – честность

– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру

– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров

Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Книги # общество # Борис Батура # Вадим Щеглов

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