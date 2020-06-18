«Очень люблю Достоевского». Борис Батура в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Борис Батура : Это жизнь.

Борис Батура : Земля, которая родила, воспитала, дала жизнь.

Вадим Щеглов: Что такое родина?

Борис Батура : Та, что даёт возможность людям хорошо жить.

Вадим Щеглов: Что для Вас – власть?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Чего Вы боитесь?

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

Когда в последний раз Вы плакали? Борис Батура:

А я сентиментальный.

Вадим Щеглов:

Ваша любимая книга?

Борис Батура:

Очень люблю Достоевского.

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь?

Борис Батура:

Тем, как я прожил свою жизнь.

Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую

Вадим Щеглов:

Счастье – это…

Борис Батура:

Дети и внуки.

Также в интервью Борис Батура рассказал:

– как после распределения в институте оказался в колонии

– как занимался прыжками в высоту и с шестом

– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья

– почему в людях главное – честность

– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру

– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров

Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.