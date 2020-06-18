Вадим Девятовский о Минском полумарафоне: «У нас всё по-честному, тренировки профессиональные»

Новости Беларуси. 17 июня был дан старт подготовке к Минскому полумарафону, который в 2020 году пройдет 13 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно, участники могут выбрать для себя максимально комфортную дистанцию: 5.5, 10 или 21 километр. Расстояние не шуточное, поэтому многие участники начали подготовку уже сейчас.
В том числе первую тренировку провела команда Dream Team.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Мы рады, что наша Dream Team первую тренировку проводит на «Динамо». Это хороший сигнал, я думаю, будет и для других беговых клубов, который, я уверен, тоже уже готовятся к Минскому полумарафону. У нас все по-честному, тренировки профессиональные.
Екатерина Корнеенко о подготовке к Минскому полумарафону: будем втягиваться, все очень соскучились друг по другу
Напомним, до самого массового спортивного события страны осталось менее трех месяцев. Стать частью большого праздника легкой атлетики и здорового образа жизни может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте Минского полумарафона.