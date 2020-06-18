Вадим Девятовский о Минском полумарафоне: «У нас всё по-честному, тренировки профессиональные»

Новости Беларуси. 17 июня был дан старт подготовке к Минскому полумарафону, который в 2020 году пройдет 13 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, участники могут выбрать для себя максимально комфортную дистанцию: 5.5, 10 или 21 километр. Расстояние не шуточное, поэтому многие участники начали подготовку уже сейчас.