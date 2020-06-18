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Вадим Девятовский о Минском полумарафоне: «У нас всё по-честному, тренировки профессиональные»

18 июня 2020 07:13
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Новости Беларуси. 17 июня был дан старт подготовке к Минскому полумарафону, который в 2020 году пройдет 13 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, участники могут выбрать для себя максимально комфортную дистанцию: 5.5, 10 или 21 километр. Расстояние не шуточное, поэтому многие участники начали подготовку уже сейчас.

В том числе первую тренировку провела команда Dream Team.

Вадим Девятовский о Минском полумарафоне: «У нас всё по-честному, тренировки профессиональные»-1

Вадим Девятовский о Минском полумарафоне: «У нас всё по-честному, тренировки профессиональные»-3

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Мы рады, что наша Dream Team первую тренировку проводит на «Динамо». Это хороший сигнал, я думаю, будет и для других беговых клубов, который, я уверен, тоже уже готовятся к Минскому полумарафону. У нас все по-честному, тренировки профессиональные.

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Вадим Девятовский о Минском полумарафоне: «У нас всё по-честному, тренировки профессиональные»-6

Напомним, до самого массового спортивного события страны осталось менее трех месяцев. Стать частью большого праздника легкой атлетики и здорового образа жизни может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте Минского полумарафона.

# Легкая атлетика # Вадим Девятовский # Екатерина Корнеенко # Фотофакт

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