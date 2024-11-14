Алексей Протас повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ

Результативная передача, заброшенная шайба и звание второй звезды. Алексей Протас вновь на ведущих ролях в Вашингтоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский мастер повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ. В минувшем розыгрыше для шести точных бросков нашему спортсмену потребовались 73 матча. Нынче хватило 15. Прогресс, как говорится, на лицо. Нападающий по-прежнему имеет незаурядную статистику. В целом он набирает очки в каждой дуэли. Впрочем, не обошлось без ложки дегтя. Обрезка Протаса стоила «столичникам» двух очков. Канадский клуб «Торонто» вначале сравнял, а затем в овертайме вырвал викторию. Тем не менее наставник Вашингтона остался доволен действиями белоруса.