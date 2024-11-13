Юниорская сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Сербии

Белорусы пропустили быстрый гол – уже на 4-й минуте дружина Виталия Павлова уступала 0:1. После перерыва сборная нашей страны смогла не только сравнять счет, но и выйти вперед. Правда, отечественные футболисты преимущество не удержали – за пять минут до финального свистка сербы ушли от поражения. Ничья 2:2.

Виталий Павлов, главный тренер юниорской сборной Беларуси по футболу:

К сожалению, мы при одном из моментов мы пропустили второй гол и вообще концовка получилась еще более нервная. Вот, ну хорошо, что ребята выдержали. И опять же было тяжеловато, потому что у нас есть некоторые ребята без игровой практики, некоторые после болезни и тяжело им было физически. Тем более, вязкое поле очень тяжелое. Тем не менее сделали замены свои тактические и довели до конца. Я считаю, что результат 2:2 достойный на сегодня.

Во втором матче дня команда Хорватии разгромила сборную Армении – 4:0. Следующий поединок белорусы сыграют в субботу против хорватов. А 19-го ноября встретятся с дружиной Армении. В элитный раунд выйдут две первые команды из квартета, а также лучшая из сборных, занявших третьи позиции.