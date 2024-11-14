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Минский СКА одолел «Кронон» в ЧБ по гандболу

14 ноября 2024 11:40
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Тремя поединками возобновился чемпионат Беларуси по гандболу. СКА удачно погостил в Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Местный «Кронон» достойно сопротивлялся в первой половине. На перерыв команды отправились при счете 17:15 в пользу «армейцев». В дальнейшем рисунок игры изменился. Минчане стали чаще реализовывать попытки. Как итог к финальной сирене их преимущество составило +11: 36:25. Самым результативным стал Дмитрий Карпилович. Он отправил в сетку 7 мячей. Не испытал видимых проблем и чемпион – «Мешков Брест». Флагман не оставил шансов подрастающему поколению «армейцев». А вот Гомель с трудом сломил сопротивление «Машеки».

# Гандбол

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