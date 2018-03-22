Лучший белорусский футболист последних 15 лет Александр Глеб снова подписал контракт с «жёлто-синими»

Новости Беларуси. Ветеран белорусского футбола Александр Глеб в очередной раз подписал контракт с борисовским «БАТЭ»,сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Об этом официальный сайт «жёлто-синих» объявил 22 марта. О том, на какой срок рассчитано соглашение, не сообщается. Но, учитывая возраст Глеба, вероятно, контракт заключён до конца сезона.

Напомним, для лучшего белорусского футболиста последних 15 лет это уже пятое пришествие в Борисов.