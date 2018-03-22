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Очень важно перенять их опыт развития Студенческой ассоциации. БАСС и Студенческий спортивный союз Польши подписали меморандум о сотрудничестве

22 марта 2018 13:20
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Новости Беларуси. Дружить, развивать и приумножать связи. Представители Белорусской ассоциации студенческого спорта и Студенческого спортивного союза Польши подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный документ говорит о намерении сторон и дальше развивать отношения. И хотя на первом этапе речь идет, в первую очередь, о спортивной составляющей, не будут забыты и другие сферы.

Польская сторона высоко оценила белорусскую инфраструктуру и выразила заинтересованность в совместных учебных сборах и тренировках перед важнейшими топ-турнирами. Нам же будет полезен многолетний опыт развития зарубежного студенческого спорта в целом.

Очень важно перенять их опыт развития Студенческой ассоциации. БАСС и Студенческий спортивный союз Польши подписали меморандум о сотрудничестве-1

Бартоломей Корпак, генеральный секретарь Студенческого спортивного союза Польши:
Ежегодно в некоторых видах спорта в некоторых городах мы будем делать студенческий обмен. Чтобы они видели, почему приезжают в Беларусь, а ваши студенты – почему приезжают в Польшу.

Очень важно перенять их опыт развития Студенческой ассоциации. БАСС и Студенческий спортивный союз Польши подписали меморандум о сотрудничестве-4

Александр Богданович, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта:
Нам очень важен их опыт. Они уже далеко впереди и они делятся этим. Это очень важно для нас – перенять их опыт развития Студенческой ассоциации.

# Иностранные студенты в Беларуси # Фотофакт # Александр Богданович # Бартоломей Корпак

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