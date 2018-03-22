Очень важно перенять их опыт развития Студенческой ассоциации. БАСС и Студенческий спортивный союз Польши подписали меморандум о сотрудничестве

Новости Беларуси. Дружить, развивать и приумножать связи. Представители Белорусской ассоциации студенческого спорта и Студенческого спортивного союза Польши подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный документ говорит о намерении сторон и дальше развивать отношения. И хотя на первом этапе речь идет, в первую очередь, о спортивной составляющей, не будут забыты и другие сферы.

Польская сторона высоко оценила белорусскую инфраструктуру и выразила заинтересованность в совместных учебных сборах и тренировках перед важнейшими топ-турнирами. Нам же будет полезен многолетний опыт развития зарубежного студенческого спорта в целом.