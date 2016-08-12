Марина Арзамасова о россиянке Ефимовой: «Вдохновляет не только огромную Россию, но и еще одну белорусскую бегунью»

Новости Беларуси. Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова на своей странице в социальной сети рассказала о том, что впечатлена силой духа и целеустремленностью российской пловчихи Юлии Ефимовой. Белоруска отметила: серебро, завоеванное Юлией на Олимпиаде, дороже золота.



Напомним, россиянка, ранее отстраненная от Олимпиады в Рио-де-Жанейро из-за допингового прошлого, отстояла через Спортивный арбитражный суд (CAS) свое право выступить на Играх-2016. Участие 24-летней пловчихи в Олимпиаде понравилось далеко не всем (здесь подробнее). Юлия уже завоевала две серебряные медали в Рио.





На фото: Юлия Ефимова



Марина Арзамасова (запись в Instagram):

Юлия такая молодец! Сила духа, железная воля, целеустремленность и олимпийское спокойствие! Она уже победитель! Ее золотое серебро воодушевляет многих! Не только всю огромную Россию, но уж точно ещё и одну белорусскую бегунью. Есть чему поучиться .P.S. И она ещё не все сказала.



В борьбу за олимпийские медали белорусская бегунья вступает на следующей неделе. Напомним, Марина Арзамасова – черная лошадка белорусской легкой атлетики. Она целенаправленно готовится к конкретным стартам, не растрачивая себя на сопутствующие соревнования. Так, неожиданно для многих бегунья стала чемпионкой мира в 2015 году. В этом же статусе «невидимая» весь действующий сезон Марина едет в Рио. Будем надеяться, что проверенная тактика не подведет.