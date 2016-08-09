Скандалы Рио: австралийцы не будут извиняться за оскорбление китайского пловца, Фелпс возмущен медалью россиянки Ефимовой

Новости Бразилии. Олимпиада в Рио рискует запомниться не столько рекордами, сколько скандальными ситуациями. То и дело спортсмены обвиняют друг друга в употреблении допинга. Градус напряжения растет. Накануне австралийский пловец Мак Хортон назвал своего соперника из Китая Сунь Яна обманщиком. Спустя несколько часов представители олимпийской сборной Австралии прокомментировали инцидент, подчеркнув, что извиняться не собираются.



Китти Чиллер, глава австралийской делегации:

Хортон имеет право высказывать свое мнение и выражать недовольство.

20-летний австралиец выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем, опередив Сунь Яна на 0,16 секунды. Уже после того, как стал олимпийским чемпионом, Хортон сказал, что выиграл «ради хороших парней». О том, что «спорт должен быть чистым», вновь заявил американский пловец Майкл Фелпс. Напомним, в Рио он прибыл в статусе легенды и уже успел побить собственный рекорд по количеству олимпийского золота. Спустя несколько часов после того, как россиянка Юлия Ефимова выиграла серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом, Фелпс пожаловался на разбитое сердце.