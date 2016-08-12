«Подожди, Макдональдс, закончим – придем к тебе»: как сборная Фиджи шла к первому золоту своей страны на Олимпиаде

Новости Бразилии. В финале олимпийского турнира по регби-7 команда Фиджи разгромила британцев. Золото Олимпиады – первая медаль, завоеванная представителями этой республики за всю историю своего участия в Играх. А это 60 лет.

На пьедестале атлеты не скрывают слез. Осеа Колинисау, капитан команды: Когда мы взошли на пьедестал, я сказал парням: неужели это правда происходит? Мы действительно выиграли золотую медаль?

Плачут и болельщики, которые приехали поддержать сборную. Момент награждения стал, пожалуй, одним из самых трогательных на Олимпиаде в Рио.

Уроженка Фиджи: Команда – это наши герои. Они наши воины. Они для нас всё.

В интервью после церемонии награждения регбисты рассказали: победу пойдут праздновать в «Макдональдс», куда им было запрещено ходить до окончания соревнований. Осеа Колинисау, капитан команды: Парни смотрели на него и говорили: «Подожди, Макдональдс. Когда мы закончим, придем к тебе».

Регби-7 – разновидность классического регби, зародившаяся в Шотландии. Название объясняется тем, что в каждой команде всего по семь игроков (вместо 15 в классическом регби). Игра состоит из двух таймов по семь минут, в финале проходят два тайма по 10 минут (дополнительное время – 5 минут).

В Рио турнир по регби-7 проходил впервые в истории Олимпийских игр. Регби в своем классическом варианте входило в программу Олимпийских игр с 1900 по 1924 год. На пути к титулу представители островного государства Тихого океана одержали 6 побед в 6 матчах.