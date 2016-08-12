Фотофакт: Футболист Александр Глеб снова женился

Новости Беларуси. Самый титулованный белорусский футболист Александр Глеб женился во второй раз. Первое свадебное фото спортсмен разместил сам на своей странице в социальной сети.
Новости Беларуси. Самый титулованный белорусский футболист Александр Глеб женился во второй раз. Первое свадебное фото спортсмен разместил сам на своей странице в социальной сети.
Позже появилось еще одно:
Саша и Светлана вместе уже более года.
Светлана (в интервью «Комсомольской правде в Беларуси»):
Нас познакомили друзья. Но вначале мы месяц переписывались в интернете. Саша тогда играл в Турции, я была в Минске. У меня перед глазами был образ, и я узнавала его душу. А он – мою. Когда встретились, я уже была влюблена, и у него, насколько я знаю, было так же. Мне изначально было комфортно и интересно с Сашей, после той встречи мы практически не расставались.
К слову, Александр Глеб достаточно часто меняет клубы, играет за рубежом. Но сейчас снова обосновался в белорусском «БАТЭ».
Футболист Александр Глеб, бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны»: На Родине я реально «кайфую» от атмосферы, от ребят, от страны, перейдя в «БАТЭ»
Первое время пара скрывала отношения: не хотели лишних глаз. А потом в Сети Александр все чаще стал публиковать совместные фотографии, сопровождая их сердечками, смайликами и милыми комментариями...
Вот Александр и Светлана на отдыхе в Таиланде.
А это уже семейное торжество на белорусской земле: рядом с влюбленными родной брат Саши Вячеслав Глеб с супругой Ольгой.
И просто фото: «С любимой у друзей».
У Светланы есть дочь-подросток. Новоиспеченная супруга Глеба говорит, что Саша с Настей отлично ладят.
Светлана (в интервью «Комсомольской правде в Беларуси»):
Саша может найти общий язык со всеми: от мала до велика. Он очень обаятельный, располагает с первых слов, моя дочь Настя не исключение, она испытывает к нему самые теплые чувства, мы живем дружно.
Вот и с окончанием школы Александр и Светлана поздравляли выпускницу вместе.
Фото. vk.com/gubarevich_nastik