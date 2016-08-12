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Фотофакт: Футболист Александр Глеб снова женился

12 августа 2016 14:39
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Новости Беларуси. Самый титулованный белорусский футболист Александр Глеб женился во второй раз. Первое свадебное фото спортсмен разместил сам на своей странице в социальной сети.

Фотофакт: Футболист Александр Глеб снова женился-1

Позже появилось еще одно:

Фотофакт: Футболист Александр Глеб снова женился-4

Саша и Светлана вместе уже более года.

Светлана (в интервью «Комсомольской правде в Беларуси»):
Нас познакомили друзья. Но вначале мы месяц переписывались в интернете. Саша тогда играл в Турции, я была в Минске. У меня перед глазами был образ, и я узнавала его душу. А он –  мою. Когда встретились, я уже была влюблена, и у него, насколько я знаю, было так же. Мне изначально было комфортно и интересно с Сашей, после той встречи мы практически не расставались.

К слову, Александр Глеб достаточно часто меняет клубы, играет за рубежом. Но сейчас снова обосновался в белорусском «БАТЭ». 

Футболист Александр Глеб, бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны»: На Родине я реально «кайфую» от атмосферы, от ребят, от страны, перейдя в «БАТЭ»

Первое время пара скрывала отношения: не хотели лишних глаз. А потом в Сети Александр все чаще стал публиковать совместные фотографии, сопровождая их сердечками, смайликами и милыми комментариями...

Фотофакт: Футболист Александр Глеб снова женился-7

Вот Александр и Светлана на отдыхе в Таиланде.

Фотофакт: Футболист Александр Глеб снова женился-10

Фотофакт: Футболист Александр Глеб снова женился-12

А это уже семейное торжество на белорусской земле: рядом с влюбленными родной брат Саши Вячеслав Глеб с супругой Ольгой.

Фотофакт: Футболист Александр Глеб снова женился-15

И просто фото: «С любимой у друзей».

Фотофакт: Футболист Александр Глеб снова женился-18

У Светланы есть дочь-подросток. Новоиспеченная супруга Глеба говорит, что Саша с Настей отлично ладят.

Светлана (в интервью «Комсомольской правде в Беларуси»):
Саша может найти общий язык со всеми: от мала до велика. Он очень обаятельный, располагает с первых слов, моя дочь Настя не исключение, она испытывает к нему самые теплые чувства, мы живем дружно.

Вот и с окончанием школы Александр и Светлана поздравляли выпускницу вместе. 

Фотофакт: Футболист Александр Глеб снова женился-21


Фото. vk.com/gubarevich_nastik

# Белорусские спортсмены # Александр Глеб

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