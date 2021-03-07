Самому юному спортсмену всего три года. В Силичах провели первенство по горным лыжам для самых маленьких

Новости Беларуси. Первые шаги к большому спорту. Горнолыжные склоны в Силичах 7 марта покоряли самые маленькие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первые шаги к большому спорту. Горнолыжные склоны в Силичах 7 марта покоряли самые маленькие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под Минском прошло открытое первенство по горным лыжам среди детей. На дистанции как начинающие спортсмены, так и любители. Некоторые из участников еще не умеют писать, но уже уверенно стоят на лыжах. Самому юному спортсмену, например, всего три года. Но несмотря на юный возраст участников, первенство проходит в атмосфере настоящей спортивной борьбы.
Эмоции прекрасные. Спорт – это всегда здорово. Погода шикарная, хоть и не совсем весенняя. Но тем не менее не мешает нам. У нас в этом году вторые соревнования. На первых заняли первое место, поэтому ждем очередной победы.
Это мои самые первые соревнования. Эмоции зашкаливают, очень волнуюсь, но я уверена в своей силе. Готова забрать первое место.
Отличное настроение! Пришли с дочкой. Это ее, можно сказать, первые соревнования. Очень рады, надеемся на победу.
Все участники проходят одну трассу. Судьи учитывают скорость, время и качество езды. Некоторые участники не скрывают волнения. Помогает поддержка родных.
Мама предложила лыжи взять, и я взял лыжи. С первого класса хожу, мне очень нравится. Все хорошо будет, я уверен.
Вообще я большой любитель горных лыж, постоянно катаюсь. Как-то предложил дочке: хочешь попробовать? Первый раз, когда приехали мы, ей не понравилось. А через год мы приехали, она встала, поехала. Сказала: «Я буду заниматься».
Это уже шестой год, как я занимаюсь. Классный вид спорта, всем советую.
Хорошо, что собрали детей. Очень хорошее, полезное мероприятие. Желаю всем спортсменам успехов, здорового образа жизни.
Первенство регулярно собирает активных и задорных горнолыжников из разных городов Беларуси. После спуска всех участников ждут конкурсы и викторины, а лучших наградят медалями и призами от партнеров первенства.