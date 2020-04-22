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Максим Баранов: «Мы аплодируем героизму тех, кто ежедневно помогает заразившимся»

22 апреля 2020 12:44
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.  

Максим Баранов: «Мы аплодируем героизму тех, кто ежедневно помогает заразившимся» -1

Максим Баранов, игрок БГК им. Мешкова:  
Мы знаем, что в сложный момент глобальной пандемии в словах поддержки больше всего нуждаются врачи. Мы аплодируем героизму тех, кто ежедневно помогает заразившимся. Будьте сильными и не опускайте руки, а мы по возможности останемся дома и обязательно выполним все требования личной гигиены.   

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Максим Баранов: «Мы аплодируем героизму тех, кто ежедневно помогает заразившимся» -4

# Коронавирус # Максим Баранов # Фотофакт

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