Максим Баранов: «Мы аплодируем героизму тех, кто ежедневно помогает заразившимся»

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.
Максим Баранов, игрок БГК им. Мешкова:
Мы знаем, что в сложный момент глобальной пандемии в словах поддержки больше всего нуждаются врачи. Мы аплодируем героизму тех, кто ежедневно помогает заразившимся. Будьте сильными и не опускайте руки, а мы по возможности останемся дома и обязательно выполним все требования личной гигиены.
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