Тренер «Ислочи» о матче со «Славией»: во втором тайме нервозность такая присутствовала, как будто это финальная игра

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу 18 апреля будет поставлена точка в туре под номером пять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты завершают выяснять отношения «Витебск» и брестское «Динамо». Игроки борисовского БАТЭ и жодинского «Торпедо» только готовятся выйти на газон. А вот результаты двух других дуэлей уже известны.

В первом противостоянии игрового дня силами мерились «Ислочь» и «Славия». Хозяева победили 2:1. Все основные события случились во втором тайме. Вначале с неочевидного пенальти отличился Комаровский. Спустя 10 минут преимущество своего клуба увеличил Януш. «Славия» бросилась отыгрываться, имела несколько моментов, но максимум, что удалось сделать – это отквитать один гол. Автор точного удара – Нар. Таким образом, «Ислочь» после двух кряду поражений добыла важные три очка.

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:

Рады победе. После двух поражений игры всегда такие… Они нервные. Чтобы победить, надо много отдать сил, эмоций. К счастью, получилось.

Понимали, с каким соперником играем. Очень здорово на старте чемпионата выглядит соперник: обыграл «Брест», два раза БАТЭ – это о чем-то, наверное, большом говорит. В хорошей форме молодые ребята многие есть, динамичные, всегда идут в обводку, не боятся.

Но нам сегодня очень нужна была победа. И видно, что, особенно во втором тайме, когда забили, нервозность такая присутствовала, как будто это финальная игра.