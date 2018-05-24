БГК имени Мешкова одолел минский СКА, в десятый раз став чемпионом Беларуси

Новости Беларуси. Судьба чемпионского титула в мужском гандбольном Чемпионате Беларуси определялась в заключительном туре – в матче главных конкурентов БГК имени Мешкова – минского СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшей развязки и придумать сложно. Соперники выдали отличный матч, накал которого не отпускал практически до самой концовки. Армейцы провалили старт поединка и в дальнейшем судорожно пытались догнать оппонента.

По итогам первой половины СКА уступал 4 мяча. БГК же в полной мере подтвердил свой высокий класс, взяв верх – 22:19. Брестчане становятся чемпионами в десятый раз в истории.