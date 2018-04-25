Форвард «красных» Мохаммед Салах стал главным героем полуфинального матча Лиги чемпионов

Новости мира. Сразу 7 забитых мячей вместил в себя первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он состоялся 24 апреля на стадионе «Энфилд».

Главным героем игры стал египетский форвард «красных» Мохаммед Салах. Уже в первом тайме этот парень дважды поразил ворота своей бывшей команды: сперва великолепным дальним ударом, а затем после выхода один на один с вратарём.

Не успокоился Салах и после перерыва: на 56-й минуте он ассистировал Садио Манэ, а вскоре после этого выложил мяч на ногу Роберто Фирмино. Партнёрам в обоих случаях оставалось лишь замкнуть великолепные передачи. Таким образом, к середине второй половины счёт был более чем приятным для Ливерпуля – 4:0. Но и на этом хозяева поля не остановились. На 69-й минуте Фирмино оформил дубль, подставив голову под навес Милнэра с углового. Это был единственный гол английского клуба, забитый без какого-либо участия Мохаммеда Салаха.

Казалось, что интрига в полуфинальном сражении умерла, и ответный матч решать ничего не будет. Но под конец встречи «Рома» сумела-таки забить, причём дважды. Эдин Джеко распечатал хозяйские ворота с игры, а Диего Перротти – с пенальти. Он был назначен после того, как мяч попал в руку Джеймсу Милнэру. Как итог – 5:2 в пользу «Ливерпулем», и создаётся впечатление, что парни Юргена Клоппа одной ногой в финале. Но на предыдущей стадии в битве с «Барселоной» «Рома» уже доказала, что может творить чудеса.

Эусебио ди Франческо, главный тренер ФК «Рома»:

Сегодня команда потеряла уверенность в себе и полностью расклеилась, но этого не должно происходить. Вы уведите совсем другую «Рому» в ответном матче. Мы попали в полуфинал, потому что сражались и выигрывали единоборства против многих талантливых футболистов.