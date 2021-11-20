Лукашенко поздравил белорусских батутистов с успешным стартом на ЧМ в Баку

Новости Беларуси. Золотой старт белорусских батутистов. На чемпионате мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях наши спортсмены стали первыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ивана Литвиновича, Олега Рябцева, Андрея Буйлова и Алексея Дудорова с победой поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что эта награда подтвердила, что в нашей сборной царят сплоченность, взаимная поддержка и высокое спортивное мастерство.

Наши парни в упорной борьбе в финале опередили команды Японии и России и защитили титул чемпионов мира. Они сумели проявить все свое мастерство и набрать более 180 баллов.