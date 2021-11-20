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Лукашенко поздравил белорусских батутистов с успешным стартом на ЧМ в Баку

20 ноября 2021 12:09
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Новости Беларуси. Золотой старт белорусских батутистов. На чемпионате мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях наши спортсмены стали первыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с успешным стартом на ЧМ в Баку-1

Ивана Литвиновича, Олега Рябцева, Андрея Буйлова и Алексея Дудорова с победой поздравил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что эта награда подтвердила, что в нашей сборной царят сплоченность, взаимная поддержка и высокое спортивное мастерство.

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с успешным стартом на ЧМ в Баку-4

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с успешным стартом на ЧМ в Баку-6

Наши парни в упорной борьбе в финале опередили команды Японии и России и защитили титул чемпионов мира. Они сумели проявить все свое мастерство и набрать более 180 баллов.

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с успешным стартом на ЧМ в Баку-9

Ольга Власова о золотой медали батутистов: «У меня такой опыт впервые, чтобы я чемпионат мира руководила по телефону». Подробнее здесь.

# Легкая атлетика # Александр Лукашенко # Иван Литвинович # Олег Рябцев # Андрей Буйлов # Алексей Дудоров # Фотофакт

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