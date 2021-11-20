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IBU опубликовала суммы призовых на Кубке мира-21/22 по биатлону

20 ноября 2021 20:10
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Пресс-служба IBU опубликовала суммы призовых на Кубке мира-21/22 по биатлону. Они делятся на три вида – индивидуальные, эстафетные гонки и сингл-миксты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

IBU опубликовала суммы призовых на Кубке мира-21/22 по биатлону-1

Так, победитель в спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и масс-старте получит 15 тысяч евро, обладатели второго и третьего мест – 12 и 9, соответственно. В эстафетных гонках чемпионская сборная заработает 24 тысячи евро, призеры – 18 и 14. А за викторию в сингл-миксте – 12 тысяч евро, 9 и 7 – за серебро и бронзу. При этом сумма в командных видах делится поровну между участниками. Напомним, новый олимпийский сезон стартует уже 27 ноября в шведском Эстерсунде.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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